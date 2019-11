Rättsrötor och maktspel i finans och försvar – Louise Boije af Gennäs gör dem till spännande thrillers

Louise Boije af Gennäs har gett ut tolv romaner och har tidigare varit medskapare till Sveriges Televisions stora succé Rederiet. Hennes pjäser har spelats på Dramaten och Stockholms Stadsteater. Flera av hennes romaner har blivit moderna klassiker. Med Motståndstrilogin (Blodlokan 2018, Skendöda 2018 och nu i år tredje delen Verkanseld), byter hon genre och skriver för första gången en samhällskritisk, psykologisk thriller med stark koppling till verklighetens många skandaler, rättsrötor och ouppklarade "affärer" inom svensk finans och försvar.

Trilogin handlar bland annat om det svenska försvaret som försvann utan att någon reagerade. Boforsskandalen. Mutor och illegala vapenaffärer som aldrig blivit ordentligt utredda. Mordet på Olof Palme. Krigsmaterialinspektörens. Carl Algernons plötsliga fall framför tunnelbanetåget. Geijeraffären. Och journalisten Cat Facks mystiska död.

Mot denna fond verkar i alla tre böckerna Sara, en ung tjej från Örebro som får jobb på en trendig PR-byrå i Stockholm. Under det senaste året har Saras far, mor och flera nära vänner avlidit under mystiska omständigheter, som hon inte tror kan vara en slump. Hennes far har efterlämnat viktiga papper som obehöriga människor tror att Sara besitter och många gör allt för att komma åt. När hon hittar dem utsätts hon för underliga händelser, och förföljelser där hon snart blir hotad till livet och inte längre vågar lita på någon.

Författaren skildrar Saras kamp mot det etablerade maktmaskineriet inom både finans och försvar. Hon får uppleva utsattheten hos de många människor som inte får det skydd de behöver i sin egen hemmiljö, vare sig de är svensk- eller utlandsfödda. Hon reagerar mot den politiska åsiktsregistrering som förbjöds redan i 1969 års grundlagsreform – och ändå har ingen blivit straffad trots att Sverige fälldes för åsiktsregistrering 2006. I sitt sökande efter svar återvänder Sara till det militära som officer, där hon tidigare tjänstgjort, och ser hur hela försvarsindustrin befinner sig i kaos och upplösning och när man under bara några decennier nedmonterat det svenska försvaret utan att vare sig allmänheten eller våra folkvalda reagerat.

Svensk nutidshistoria är full av rättsskandaler, gåtor och ouppklarade affärer.

Sorgen och rädslan för vad som skall kunna hända vänner och familj håller Sara i ett stadigt grepp, men djupt inom henne spirar en växande kraft: ett okuvligt motstånd. Det är en nervkittlande lek mellan verklighet och fiktion, där ingenting är som det verkar - och där sanningen till slut förändrar allt.

Svensk nutidshistoria är full av rättsskandaler, gåtor och ouppklarade affärer som både jag själv som författare av sakprosa och Louise Boije af Gennäs skrivit om, men som fortfarande inte är åtgärdade. Till skillnad från mig har hon sagt att hon inte vill skriva någon "torr" faktabok (sakprosa). Hon tycker det är intressant hur människor kan manipuleras och därför har hon valt att – liksom Jan Guillou gör när han skildrar 1900-talet i romanserien om släkten Lauritzen – kombinera fiktion med autentiskt material. Eftersom hon tar upp några av de dokumentära texter jag redan skrivit om i mina egna böcker kan jag försäkra att de är korrekt återgivna.

Louise Boije säger att när hon skriver upprättar hon ett slags kontrakt med sina läsare. Bland annat ska hon plantera kommande utveckling tidigt i historien för att löpande uppdatera denna och skapa en känsla av tillfredsställelse när pusselbitarna så småningom faller på plats. Detta fast det i verkligheten inte finns någon regelbok. Det är det som gör en roman/thriller så mycket mer spännande än sakprosa. Våra förväntningar på ett lyckligt slut blir inte alltid uppfyllda. Men en skicklig författare som Louise Boije af Gennäs har än en gång lyckats behålla sin publik.

Mats Lönnerblad

Louise Boije af Gennäs: Blodlokan, Skendöda och Verkanseld

Bookmark förlag