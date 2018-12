Asplund & Co fixade svängig julstämning på Tonhallen – se alla bilder från konserten

Från slutet av november och fram till jul har konserter och evenemang avlöst varandra i en strid ström. Jazzklubbens höstsäsong och det totala jazzåret 2018 hade på måndagskvällen sitt bokslut med att bjuda på svängig juljazz Under rubriken "The christmas feeling". Bakom det hela låg trumpetaren/sångaren Peter Asplund som samlat några av sina musikvänner, sångerskorna Vivian Buczek, Isabella Lundgren, Anna Jalkéus som även spelade harpa, med fin uppbackning av länets stolthet, High Coast Jazz Orchestra. Inför en välbesatt salong framträdde ensemblen med ett varierat svängigt program. Värd och presentatör var Peter Asplund och upplägget var ett samarbete mellan Jazzklubben och Musik Västernorrland.

En julkonsert kan formas på olika sätt. Många håller benhårt på traditionerna där enbart klassiska alster ska framföras medan andra bjuder på en mixad meny av gammalt och nytt. Asplund hade plockat samman en blandning av kända och mindre kända traditionella julmelodier ur den amerikanska sångboken.

Ribban för kvällen sattes i inledningen där Peter och bandet släppte loss i låtarna, "Welcome to you all", "Wonderful time of the year", "Christmas love song" och "Winter wonderland". Efter den maffiga öppningen sjöng Isabella Lundgren "Have yourself a merry little christmas" tillsammans med Peter som sockrade utförandet med fint trumpetspel. Därefter gjorde hon en briljant tolkning av "My favorite things". Vivian tog sedan över scenen och sjöng med inlevelse "Santa Claus is coming to town" och ett okänt opus ur Frank Sinatras digra repertoar, "Christmas memories".

Anna Jalkéus är ett nytt namn för mig. Hon har sedan fyra år bott i Texas och undervisar på Texas University med yrkestiteln professor. Hon har ärvt mamma Margareta Bengtssons sångkonst och harpspel. Hon bjöd på vackert ackompanjemang på harpa till Isabella Lundgrens fina tolkning av bland annat "Adams julsång" och "God bless the child" med stöd av det följsamma kompet. Tobias Helén förstärkte bilden med ett fint bassolo.

Bandets altsaxofonist Janne Magnefors bjöd på en vacker version av Gunnar Svenssons fyndiga opus, Karl Bertil Jonssons Julafton innan det var dags att knyta ihop säcken med två Hollywoodklassiker, "Let it snow" med ett fint barytonsolo signerat Staffan Öberg och "Jingle bells" med Peter i högform.

Sammanfattningsvis en skön kväll med genuin julkänsla!

Hans-Erik Bergman