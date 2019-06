Bildextra: Stor sommarutställning på Mannaminne till minne av Anders Åberg – sonens upprop på nätet fick enormt gensvar

I vintras skrev Pål en notis på Mannaminnes facebooksida med uppmaningen att skicka in bilder på Anders Åbergs konstverk. Responsen blev över all förväntan, det kom in över tusen bilder, från många ställen runt om i världen, men framför allt från Sverige. Flera av bilderna åtföljdes av berättelser, med personliga minnen av både konstverken och konstnären.

Det finns något gränslöst i Anders Åbergs konst, som ville han famna hela existensen med all dess rikedom

En del foton har Pål Åberg tagit själv, när han, som han säger, ”hade vägarna förbi”.

Utställningen består av ett urval på ett 50-tal bilder. Den hänger också organiskt ihop med de övriga utrymmen i två plan i Önlogen, där flera av Anders fantastiska träskulpturer och målningar finns utställda.

Än en gång slås man av Anders Åbergs enastående kombination av visionärt konstnärskap och gedigen hantverksskicklighet.

Konstverken ger uttryck för en mångfald av tankar och idéer, de skildrar skiftande aspekter av tillvaron. Det finns något gränslöst i Anders Åbergs konst, som ville han famna hela existensen med all dess rikedom.

Men det finns ändå några återkommande teman. Förundran över livet, hyllning till kreativiteten, reflektioner kring samhällsutvecklingen, med en uppmaning att inte ge upp och ett ständigt hopp om en bättre framtid.

Samtidigt finns där också en stilla sorg över ungdomsidealens besvikelse, hur utopin har förvandlats till en murken mardröm. Det kommer ofta till uttryck i konstverken med olika ryska teman.

Intressant nog knyter de alltid an till sovjetisk 20-talsestetik, då konsten fortfarande var djärvt experimenterande, uppfylld av berusande frihetskänsla, och full av tillförsikt inför framtiden.

Det är till stor del vad Anders Åbergs konst handlar om, och raka motsatsen till allt det han avskydde, ofrihet, korruption, byråkrati, krass beräkning och själlöshet. Och det var fenomen som inte bara frodades i forna Sovjet!

För Pål Åberg är säkerligen utställningen också ett sätt att bearbeta sorgen efter faderns plötsliga och för tidiga död, liksom en reflektion över hans eget förhållande till fadersfiguren och den starka personlighet som han var.

För oss andra är det en finstämd hyllning till ett globalt konstnärskap, så stadigt förankrad i Häggviks mylla. Konsten förenar, och allt hänger samman.

Utställningen pågår hela sommaren fram till den 29 september.

Samtidigt ställer Maritha Östlund ut i Mannaminnes café. Det är tredje gången hon visar upp sin konst på Mannaminne sedan debuten 1999, varje gång med exakt tio års mellanrum.

De som är bekanta med Östlunds konst lär inte bli överraskade. Det är samma blandteknik, färgstarka bilder med mytologiskt innehåll och återkommande symboler som hästen, kronan och ägget.

Också den utställningen pågår till den 29 september.

BILDEXTRA: