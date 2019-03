Bjäran och Cirkus Elvira bjöd ung, tempofylld föreställning om att hitta sin plats

Den andre killen, som brottas med sin sexuella identitet och gör allt för att inte bli sedd. Och tjejen som går balansgången att hålla sig kvar i de populäras krets, vilket kräver smink, fniss och förmåga att dra till sig precis lagom med uppmärksamhet.

Om dessa tre karaktärers utveckling handlar Cirkus Elviras, Bjärans, cirkuskompaniet Kaaos Kaamos och Lia Jacobis föreställning "Osynligt", som hade premiär i fredags och i framtiden ska turnera, säkert inte minst i skolor där sådan dramatik utspelas dagligen. Den vilar på fyra konstnärliga uttryck: artisternas akrobatik, Bjärans musik, Lia Jacobis bild- och filmprojektioner samt citat från intervjuade ungdomar. De sistnämnda är ofta kloka och kastar ett klargörande ljus över det övriga skeendet. Någon gång drunknar de i musiken.

Från början är musiken hård och bullrig och piskar upp en obarmhärtig, nästan klaustrofobisk stämning - om den är tänkt att vara ångestframkallande så funkade det på mig. Skönare blev det när den efter en kvart eller så bytte stämning, blev känsligare, ljusare, varierad och mer folkmusikalisk; när Christian Cuadras fina saxofonspel och Magdalena Erikssons dito fiol (och kulning) fick glimta fram. Men säkert är unga mer vana vid dunkande ljudsvärta än vad jag är.

Bildprojektionerna vilade jag lätt i; konstnärliga, ibland abstrakta men ibland också väldigt tydliga kom de att representera det inre skeendet. Precis så kan man uppleva hur en hotfull folkmassa ter sig, eller hur ett förvirrat känsloflöde kan kännas som en mandala eller ett kalejdoskop. Det är ett smart sätt att illustrera känslor.

Akrobaternas pantomim, rörelse och konster fick stå för det yttre, för händelser, samspel, relation. Med regissör Ann Jerbos hjälp hade de varit skickliga i att hitta rörelser som berättar om både karaktärer och skeenden. Till exempel kan det vara talande när "bögen" på slutet står ovanpå tuffingen, eller när en tremanspyramids totala enhet markerar att det finns en plats för alla, vem man än är - att gemenskapen är viktigare än individualiteten.

Tempot är högt och det är tydligt att en ung publik står i fokus. Det är fräscht att våga blanda uttryck och köra alla på en gång; den åskådare som inte fångar in det ena i ett visst ögonblick fångar in det andra i stället. Bra också att allt inte skrivs en på näsan; det ger utrymme att foga in egna funderingar. För alla är vi ju, eller har varit, mer eller mindre upptagna med att hitta vår plats i tillvaron.

Nycirkus: Osynligt

Regi, scenografi och kostym: Ann Jerbo

Manus och formidé: Ann Jerbo, Magdalena Eriksson, Christian Cuadra och Lia Jacobi

På scenen: Erik Glas, Johan Sjölund, Erika Ahola från cirkuskompaniet Kaaos Kaamos, samt folkmusikgruppen Bjäran

Film, foto och projektioner: Lia Jacobi

Produktion: Bjäran och Cirkus Elvira

Sveateatern 1 mars

