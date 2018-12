En uppvisning i kreativ kontroll med Windows 20 år – nu kommer Norrdans till Sundsvall med sin fyndiga julföreställning

Årets Windows bjöd på sex korta scener, med Harlan Rust och Yukiko Masui som koreografer med tre vardera. De fyra dansarna som uppträdde gör alla sin praktik hos Norrdans under säsongen 2018/19.

Dans på en så liten yta kräver en stor precision och nära samspel. Det var imponerande hur väl dansarna förstod att använda det minimala utrymmet, med ett välavvägt rörelseschema och överraskande smidighet. Annars är väl risken påfallande att en starkt begränsad yta tvingar fram en viss kantighet.

Tematiken för årets Windows var befriande spretig. Några av scenerna hade ett universellt tema, som Harlan Rusts ”Sculpting us” om hur vi formar oss själva i samspel med andra i en slingrande skapelseprocess, och hans ”Really realise what´s real” – fyndig rubrik! – med kluriga frågor kring människans sammansatta karaktär. På ett humoristiskt sätt anknöt scenen också till julen.

Den scen som jag kanske uppskattade mest var Yukiko Masuis ”Hands talk” som med en uppfinningsrik dans visade betydelsen av icke-verbal kommunikation, och vad som händer när orden och gesterna kommer i otakt. Tänkvärt i tiden.

”Architecture of a snowflake” av Harlan Rust som inledde föreställningen associerar till årstiden, men var mer av en allmängiltig undersökning av den intrikata relationen mellan det enkla och det komplexa och hur de går in i varandra.

Mer direkt julig var den avslutande scenen av Yukiko Masui ”A week before Xmas”. Mycket åskådligt framställdes den rastlösa ivern och de högt uppskruvade förväntningarna inför julhelgen. Och om hur dessa energiska förberedelser och fromma förhoppningar lätt kan sluta i besvikelsens ensamma fiasko.

En kommentar till året som gått var Yukiko Masuis ”Femme-Spreading” – ett kraftfullt svar på begreppet ”man-spreading”, det gäller att inte låta sig skuffas undan, kvinnor kan, vill, får och ska ta plats. Och naturligtvis inte bara genom sitt sätt att sitta.

Norrdans ambition med Windows är att på ett avskalat och avslappnat sätt ge både barn och vuxna en möjlighet att bekanta sig med dansens olika uttrycksformer och stilar. Än en gång har det lyckats över förväntan.

"Windows" dansas i Kulturmagasinet i Sundsvall den 12 december 12.00.

Norrdans: Windows

Koreografi: Yukiko Masui och Harlan Rust

Dansare: David Forsberg, New Education for Contemporary Dance, Miriam Kaya, Zurich University of Arts, Malene Juliussen Olsen, ArtEZ Institute of the Arts, Angela Wörgartner, Anton Bruckner Private University