Lätt, energiskt och supermusikaliskt i Nordiska Blåsarkvintettens julsånger utan ord

Nordiska Blåsarkvintettens Julens Pärlor är en nu 22 år gammal tradition i länet, en gång sprungen ur konsertpublikens önskan att höra de älskade sångerna i juletid - instrumentalt.

Det kan förvåna; det är ju egentligen orden som gör dessa sånger till julsånger. Men det finns också en avkoppling i att någon gång slippa orden och lyssna desto mer till musiken, som är så välkänd och förknippad med jul att den låter "julig" i sig.

Kvintettens koncept är dels det instrumentala, dels att blanda in stämningsskapande originalmusik mellan julmelodierna. Tryggt inbäddad i julstämningen kunde man i år lyssna in ett nöjt kurande vid en knäppande vinterbrasa i Paul Taffanels Andante; en Christmas Carol i Gustav Holsts Menuett - eller varför inte ett slädparti i kvällsskymning? Eugéne Bozzas musik är filmisk i sina skiftande stämningar, först inåtvänd och sedan utåtriktad i en jaktscen, gammal helgtradition i England - här med hornisten Maria Granberg som självklar jaktledare, däremot inte ensam om rödrocken just i dag.

En anledning till att blåsinstrument passar så bra att återge julens sånger instrumentalt är kanske deras nära släktskap med sång, rent fysikaliskt. Kvintetten ikläder sig enkelt rollen som kör, och bra arrangerade kan julens visor och koraler bli fin blåsarmusik i all enkelhet.

Men minst lika mycket betyder att kvintetten musicerar så fint. Det är långt ifrån självklart att en blåsarensemble lägger så så stor vikt vid de små detaljerna i fraseringen, det musikaliska finliret i den här musiken, som Nordiska Blåsarkvintetten gör. Det blir mer musik än när de flesta körer får tag i sångerna.

Kvintettens ljusa, pigga och lättsamma klang och musikernas förenade energi gör den så lämpad för att illustrera leksaker i Schuberts Militärmarsch, och i Tomtarnas Vaktparad går det så lätt och smidigt att nissarna snarare tycks dansa än marschera in. Intonationen är mycket fin, samspelet helgjutet, och den precisa artikulationen och det självklara flödet får mig att känna hur lätt glidet är under medarna i Sleigh Ride.

Även om Lars Ahlins torg inte kan mäta sig med Stadshussalongen i juldekorationer är det Sundsvalls mest offentliga inomhusutrymme och jag har nog aldrig sett så stor publik vid en konsert där.

"Julens pärlor" spelas också i morgon, den 6 december, 12.00 i Kulturmagasinet. För att ge oss tonerna som vi behöver så här års, som hjälp att varva ner och känna att en stor högtid närmar sig.

Nordiska Blåsarkvintetten: Julens Pärlor

Maria Garlöv Thorsell, flöjt; Eva Lauenstein, oboe, Lydia Holmlund, klarinett, Andreas Lyeteg, fagott och Maria Granberg, valthorn

Musik av Paul Taffanel, Gustav Holst, Alice Tegnér, Franz Schubert med flera

Kulturmagasinet den 5 och 6 december

