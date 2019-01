Poesi för Sveriges alla osynliga och kämpande arbetare

Det är ett lika mäktigt som storslaget lyriskt projekt som Johan Jönson under senare år har låtit publicera i bokform. Han kan tyckas skriva på en och samma gränslöst omfångsrika diktsamling, vars innehåll verkligen är helt gränslöst och som svämmar förbi alla gränser man som läsare kan föreställa sig. Och kanske är det verkligen det han gör.

Det finns inte minst en tematisk konsekvens, både till form och innehåll, likaså finns det en estetisk och etisk hållning det går att känna igen. Det är som att lyssna till hur en mycket säregen slags ton stiger fram. Den ljuder genom dikt efter dikt. Ja, den borrar sig fram genom allt det som kan utgöra motstånd. Är det kanske rent av utmattning som en form av poetik? Ja, kanske.

Om man med utmattning menar den här tröstlösa kedja som binder fast oss vid arbete och bostad och där det alltid verkar att finnas ett svar som säger oss att vi aldrig räcker till. Den här hopplösa smärtsamma känslan av att vara en människa som aldrig når fram.

I Jönsons tappning: ”Natt, de vita/ogripbara snöflingorna/som inverterade asterisker från förlorade dimensioner/faller in, in/i den stilla bäcken./Pengarna räcker inte/det hela är fragment/fragment är det hela./jag måste få in mer pengar/”

Det är med ovanstående rader Johan Jönson inleder sin nya diktsamling, ”Marginalia/Xterminal” (Bonniers) som i själva verket utgörs av två separata volymer, samlade i en utgåva. De här första inledande raderna fångar väl in Jönsons tematik. Klasshat. Alienation. Självförakt. Vanmakt. Otillräcklighet.

En kort bit in i samlingen möter vi ett liknande omkväde: ”Jag måste dra in mer pengar/inte/uppnå någon dager/inte/heller/utan någon skugga//Jag måste jobba in mer pengar/jag räknar ner/jag räknar in/jag sammanfaller/med ingenting/jag har inte tillräckligt med pengar.”

Hans lyriska utsaga kan mycket väl läsas som varandes helt befriad ifrån det biografiska oket. Det går nämligen alldeles utmärkt att läsa hans dikt som bortkopplad från hans person. Dikt som varandes enbart dikt. Det diktande jaget som en fiktiv konstruktion, en estetisk hållning. Men det blir på samma gång att göra dikten orättvisa. Jönssons tilltal bottnar nämligen i slutsatser som verkligen har haft ett pris. Det har kostat att bli en människa som skriver sig fram genom världen, att vara en varelse som tillåter sig språkliga excesser som i närmaste kan påminna om pornografi, inte minst i objektifieringen av omvärlden.

Det går inte – om man vill vara rättvis mot själva diktsamlingen – att lyfta ut en enskildhet. Det är helheten som är vinsten.

Om man då, som en del recensenter har gjort med hans tidigare samlingar, kopplar bort det biografiska jaget från dikten blir slutsatserna och erfarenheten som spränger i dikten mer till akademiska insikter. Och så är det inte. Jönsons dikt är tung av erfarenheter, inte minst finns det en vetskap, närapå inristad i kroppen, hur det är att vara en anonym kugge inom exempelvis vården. Det är här som inte minst alienation och klasshat blir till erfarenheter. Hans dikt bottnar i den här typen av erfarenheter. Hans dikt är en utsaga som inte är förhandlingsbar. Det är med andra ord knappast arbetets lovsång som Jönson besjunger. Men det är ändå, på sitt eget märkliga sätt, ändå just en lovsång som slingrar sig fram över boksidorna – inte minst för att det tunga slitsamma kroppsarbetet är i fokus för hans tilltal.

Det är helt rimligt att säga att han skriver om alla dessa osynliga kroppar som den offentliga sektorn behöver för att kunna fungera. Personliga assistenter. Vårdbiträden. Kassaexpediter. Parkarbetare. Alla med en minimilön som varken får dig att flyta eller sjunka. Hur många samtida poeter skriver till exempel om bristen på pengar? Bristen på ork? Och hur kroppen, bit för bit, går itu? Det är en kropp som värker, som hunsas, förnedras. Det är en kropp som är i det närmaste helt anonymiserad av arbetet. Utbytbar.

Det är bland annat den här typen av oftast helt namnlösa områdena som Jönson tvingar fram genom sin dikt. Det är den egna utsattheten. Den kan bli en till en solidarisk plattform för andra, för läsaren. Han låter den egna utsattheten och bristen bli ett synligt område i dikten. Hans brist på pengar är allas vår brist på pengar. Hans utmattning är allas vår utmattning. Det skulle vara möjligt att närma sig Jönson på just det sättet, som ett vittne. Vi är dock fjärran den nyenkla socialrealistiska arbetardiktning som närapå hade ett i det närmaste sakralt förhållande till arbetet.

Det nya lyrikåret hade inte kunnat inledas på ett mer värdigt sätt.

”Marginalia/Xterminal” är på ett sätt en enda oavbrutet pågående dikt, en lyrisk utsaga som tvingas ner på papper för att där anta sin speciella form. Det är på en och samma gång vidunderligt enkelt att läsa Jönson och naturligtvis - på ett annat sätt - helt omöjligt att nå fram till ett avslut. Det finns vaken början, mitt eller slut. Allt är i pågåendet, oavsett vilken diktsamling man läser. Dikt länkas till dikt. Just när du tror dig ha funnit ett svar, en slags poetik om man så vill, ändrar Jönson fokus och innehåll och lämnar dig ensam med din futtiga slutsats. Dikten är alltid större. Och den befinner sig alltid i rörelse mellan det låga och det höga.

Det går inte – om man vill vara rättvis mot själva diktsamlingen – att lyfta ut en enskildhet. Det är helheten som är vinsten. Och den är minst sagt storslagen. Det finns i en skimrande kärna av konsekvens och oförsonlighet. Och det egentligen oavsett vilket tema han närmar sig.

Jag har svårt att läsa Jönsons dikt bortkopplad från hans person. Det är för mig så självklart att hans litteratur är formad av hans vardag och erfarenheter. Det är en vardag präglad av arbete. Av kropp. Av den form av utanförskap du lever med när du är kroppsarbetare och vet att varken din kropp eller lönen du kvitterar ut kommer att räcka till.

Genom hela samlingen, ibland uttalat och ibland mer i det fördolda, klingar det ett Non Serviam. Det är helt enkelt sanslöst befriande att få lov att läsa Jönson. Och man blir lycklig, mindre ensam. Stort var namnet, sade Bill. Större än så, sade Bull.

Det nya lyrikåret hade inte kunnat inledas på ett mer värdigt sätt.

Kristian Lundberg

*

LITTERATUR

Johan Jönson

"Marginalia/Xterminal"

(Albert Bonniers förlag)