Symfonisk filmmusik med hetta drog fullt hus – inte minst unga Sundsvallsbor gillade "Movie Time"

Filmmusik ska skapa dramatik, makt, pompa och känsla och varje filmkompositör vet att det inte finns något maffigare på denna jord än en symfoniorkester. Därför ljuder en sådan bakom alla storfilmer, men tittarna vet inte alltid om det. Symfoniorkestrarna å sin sida har här en repertoar som lockar alla sorters människor, inte minst de yngre, men många av dem vet heller inte om det.

Sundsvalls Orkesterförening vet det i alla fall. För att bli en riktig symfoniorkester med stort brass och slagverk slog den sig ihop med blåsorkestern. Från den kom också tre nyckelpersoner: dirigenten Thomas Gathe, presentatören Jan Lundgren och tubaisten/pyroteknikern Mats Hedin. Inte minst de yngsta i publiken var lyckliga när han lät slutfanfarerna i Star Wars åtföljas av flammande eldfontäner.

Musik från Harry Potter, Hobbit med flera storfilmer har hög igenkänningsfaktor. Därför är det viktigt att den "låter som den ska". Det vet Thomas Gathe. Han kan den här musiken ända in i själen och hade gett den precis rätt tyngd och kärna, till ett bra samspel och ett fint musikaliskt frasarbete. Den sammanslagna orkestern, med sitt stora inslag av professionella och ex-professionella musiker, låter också mycket utöver vad man väntar sig av en amatörorkester. Småsaker som intonationsmissar får man ta.

En stor symfoniorkester har en större stråkstyrka än orkesterföreningen, så här fick stråket förstärkas för att matcha blåset. Men mickning har sitt pris i att klangen mister homogenitet och värme. I Shostakovich-stycket lät diskanten splittrad och vass, och här hade mickarna kunnat avstås eftersom stråkarna spelade ensamma. I filmmusiken var dock balansen god och det skarpa mindre hörbart.

Filmmusik är gjord för att vara känslomässig och berättande. I "Pirates of the Caribbean" målas de enorma havsvidderna; i Harry Potter-sviten hörde man förutom temat bland annat "snöfallsmusiken" och julbalens vals. Mjukare toner är ofta i minoritet mot svärtan och dramatiken, men här fanns sådana också, som irländsk folkton i "The Hobbit". Men annalkande strid och maktdemonstrationer, med signaler, trummor och jätteklanger, är ju en återkommande ljudbild givet att film bygger på action och konflikt. Och vem kan sitta stilla när hela den galaktiska rymdflottan är i rörelse?

Med tanke på att publiken kom i horder och att många var barn borde en konsert som denna spelas årligen. Det vore något för barnfamiljerna att se fram emot.

Movie Time

Sundsvalls Orkesterförening och Sundsvalls Blåsorkester

Dirigent: Thomas Gathe

Presentatör: Jan Lundgren

Pyroteknik: Mats Hedin

Musik av John Williams, Howard Shore, Dmitri Shostakovich med flera

Tonhallen, lördag 26/1

