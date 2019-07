Vattenmonster smular sönder Venedig – men Spiderman är för barnslig – här är veckans biopremiärer

Spindelman på effektmaxad eurotripp

På något sätt har Peter Parkers icke-privata skola betalat en resa till Europa för honom och hans klasskompisar. Ett slappt grepp för att ge publiken lite miljöombyte från Marvel-hjältarnas ständigt sönderslagna New York. Det passar bra för Parker, som längtar efter en paus från Spindelmannen-kneget och mest vill ragga på den lagom aviga Mary-Jane i sin klass.

Det visar sig bli komplicerat. Ett gäng monster som kanaliserar varsitt av de fyra elementen dyker upp och sabbar semestern. Vattenmonstret smular sönder nästan hela Venedig.

"Far from home", regisserad av Jon Watts, har en irriterande "det löser sig alltid"-stämning där alla som slår sig studsar upp oskadda, och Peter Parkers dubbelliv och privatliv blandas samman utan dramatiska konsekvenser. Ögonblicken av tonårskärlek är dock välspelade av Tom Holland och Zendaya.

"Far from home" är inte lekfullt kreativ, som det animerade multiversum-mästerverket "Spider-man: into the spiderverse" från förra året. Däremot är det visuella bombardemanget maxat till tusen och det räcker gott för att pressa upp betyget till en trea. Jag lämnar filmen med en tomhet som bara en ordentlig dos datoranimerad action kan framkalla, men det är befriande att slippa gravallvaret från "Avengers"-serien.

Kristoffer Viita/TT

Norrmalmstorgsdramat på engelska

Gisslandramat på Kreditbanken i augusti 1973 gav upphov till begreppet Stockholmssyndromet, som i sin tur gav upphov till denna ojämna filmatisering.

Den kanadensiska regissören Robert Boudreau har fiktionaliserat händelsen och tagit sig vissa friheter. Handlingen är fortfarande förlagd till Sverige, men huvudmannen Janne Olsson har bytts ut mot en spattig amerikan med cowboyhatt under alias Kaj Hansson. Rånaren som gick in på Kreditbanken och tog gisslan spelas av en Ethan Hawke som nästan klättrar på väggarna. En mer vaken regissör hade tvingat honom att tona ned sig. Även brottslingen Clark Olofsson som släpptes från fängelset (som en följd av gisslanförhandlingar och ett regeringsbeslut) har bytts ut mot en fiktiv – men färglös – sidekick.

Noomi Rapace gör däremot en stark insats i rollen som Bianca Lind (en fiktiv Kristin Enmark), en konservativ banktjänstekvinna som blir skakad av kaoset och börjar sympatisera med bankrånarna.

Det svåraste att hitta i "Stockholm" är tonträffen. Inte tillräckligt rolig för att klassas som komedi, men alltför lättsam för att räknas som thriller.

Kristoffer Viita/TT

Idioter i småstadskaos

Patrik muckar från kåken. Han drömmer om en stabil vardagslunk i sin gamla småstad, men tack vare en judomanöver i manus blir det inte så. Övervakaren råder Patrik att ta kontakt med sina gamla barndomskompisar. "Jag tror att det skulle vara bra för dig", säger hon, i motsats till alla övervakare i alla filmer någonsin.

Det är synd att Patrik faktiskt följer övervakarens råd. Om han aldrig hade träffat sin kompis Birger – en överviktig cannabislangare som kör svarttaxi och gillar vhs-porr – hade publiken sluppit några av "Ankdammens" plågsammaste scener.

Det är förvirrat som om filmen aldrig blivit klar. Varför låg exempelvis en sovande tjej i Fredriks säng efter grabbtrions blöta utekväll? Det hinns inte med att förklara. Vad som är värre är att varken regissören Robert Andersson eller hans skådespelare bottnar i de barnförbjudna elementen, vilket ger filmen en märklig känsla av barnfilm trots att den utlovar en vuxen actionkomedi med sex och droger.

På pluskontot: "Ankdammen" är inte så utmattande tråkig som den skulle kunnat vara. Även om manus är ihopslängt på en kafferast har den lekfulla stämningen från inspelningen smittat av sig på slutprodukten, en smärtfri men uddlös upplevelse.

Kristoffer Viita/TT