Regionens besked – ska åter öppna bokningssystemet för vaccinering: ”Oro bland äldre”

Den 10 mars förra året drabbades Västernorrland av sina första bekräftade fall av covid-19. På onsdagen, exakt ett år efter att coronaviruset gjorde sin entré i länet, höll regionen en pressträff om smittläget.

Nu meddelar regionen att man åter igen ska öppna sitt bokningssystem för vaccinering mot covid-19. Förhoppningen är att öppna sajten redan nästa vecka.

– Vi kommer öppna bokningen nu för personer som är 80 år eller äldre. Då är det färre som kommer konkurrera om doserna vi har, säger vaccinsamordnaren Karin Sellgren.

Hon konstaterar även att man dragit lärdom från tidigare misstag. Det var i början av mars som regionen skickade brev om vaccinbokning till cirka 30 00 länsbor i fas 2 – samtidigt som det endast fanns 1 700 doser.

Mindre än ett dygn efter att sajten öppnats kraschade systemet. Efter bokningskaoset meddelade regionen att man skulle kontakta vaccinaktuella personer bland annat via telefonen.

Dock väckte det en oro bland äldre om att utsättas för telefonbedrägerier. I en tidigare intervju med ST menade vaccinsamordnaren att man hade beaktat den risken, men nu vänder regionen.

– Vissa kanske inte ens svarar på ett nummer de inte känner igen. Sedan ringer de oss och undrar om det var vi som ringde. Vi får också kontakt av anhöriga som gärna vill hjälpa sina anhöriga digitalt, säger Karin Sellgren.

Redan nästa vecka kan det digitala bokningssystemet komma att åter igen öppnas. Men med det sagt kommer en stor andel av vaccindoserna som finns på plats inledningsvis att användas för att ge personer i fas 1 sin andra dos. Bland annat finns det en del kvar inom hemtjänsten som ska vaccineras.

Under en längre tid har vaccinationstakten legat runt 2 000 eller 3 000 doser per vecka, enligt Karin Sellgren. Förra veckan ökade takten och härnäst väntar man kunna ge mellan 6 000 och 7 000 doser per vecka. Både Folkhälsomyndigheten och regionen har flaggat för att antalet vaccinleveranser kan komma att öka den kommande tiden.

– Inledningsvis kommer det finnas färre tider än personer som är 80 år eller äldre. Det gör att vi allt eftersom vi får vaccin kommer öppna upp nya tider i tidsbokningen, säger Karin Sellgren och tillägger att man endast kommer kunna se tider för de kommande två veckorna.

Samtidigt fortsätter smittspridningen i länet att öka, enligt smittskyddsläkaren Hans Boman. Fram till onsdagen har totalt 15 584 bekräftade fall rapporterats i länet. Sedan pandemins start har även 416 länsbor avlidit med covid-19.

– I många andra regioner i Sverige har smittspridningen ökat ganska rejält den sista tiden och det gör att vi är på väg in i en tredje våg utav den här pandemin. Vi får räkna med att det kommer hända även här hos oss i Västernorrland, säger smittskyddsläkaren Hans Boman under pressträffen.

Varför smittspridningen ökar beror bland annat på den brittiska virusvarianten, som blivit allt vanligare i länet. Förra veckan var cirka 40 procent av alla analyserade tester fall av den brittiska mutationen.

Hur den kommande tiden artar sig är oklart, men en avgörande faktor är hur pass noggrant människor följer restriktioner och rekommendationer. Förutsatt att människor följer råden som finns räknar regionen med en topp i månadsskiftet mellan april och maj.

Om länsbor gör motsatsen kan ökningen slå mot länet tidigare, såsom i början av april.

– Det är vårt agerande och vår följsamhet till rekommendationerna som i högsta grad kommer att avgöra hur den tredje vågen slår mot oss i Västernorrland. Både mot oss i vården men även dig som patient, säger Petra Lindstedt, som är områdesdirektör på länssjukvårdsområde somatik.