Regn och blåst i sikte för Medelpad – hösten kan snart vara här: "Ingen riktig värme"

Augusti ser inte ut att avslutas på topp – åtminstone inte för den som gillar hetta.

Vändningen är redan här.

– En kallfront har passerat och gett betydligt friskare luft, säger Per Holmberg, meteorolog på väderinstitutet Stormgeo.

De närmaste dagarna spås kvicksilvret i termometrarna bjuda på mellan 14 och 16 plusgrader.

Torsdagen går från klart till gråa nyanser.

– Det drar in ganska mycket moln under eftermiddagen och blir lite svalare. Det finns risk för någon skur, framför allt under kvällen, säger Per Holmberg.

Det är fortfarande sommar, definitionsmässigt

Natten till onsdag kan bli "ganska kall", enligt honom.

– Bara ett par plusgrader på vissa ställen. På morgonen rätt soligt, sedan växer det till rätt mycket stackmoln och blir mest uppehåll, säger han.

Både torsdag och fredag väntas bjuda på liknande väder.

– Väldigt likt. På fredag finns lite större risk för skurar, säger Per Holmberg.

Enligt prognosen kan nederbördsområden förekomma även under lördagen.

På söndag ser ostadigare väderförhållanden ut att etablera sig.

– Mycket talar för att ett lågtryck drar upp med en hel del regn och blåst. Om det regnar blir det, temperaturmässigt, inte mer än tio grader, säger Per Holmberg.

Nästa vecka?

– Det ser fortsatt kallt ut. Det finns tendenser som tyder på att det skulle kunna vara lite soligare, men fortfarande ingen riktig värme.

En känsla av att sommaren är över kan infinna sig av den sista tidens värmedipp.

Men.

– Det är fortfarande sommar, definitionsmässigt, säger Per Holmberg.

Höst ur ett strikt meteorologiskt perspektiv blir det när dygnsmedeltemperaturen sjunker under tio grader och håller sig där fem dygn i följd.

Här inträffar skiftet normalt sett under första halvan av september.

– Då brukar det vara inåt Stöde och Ånge först och sist utåt kusten, säger Per Holmberg.

De riktiga topptemperaturerna har troligen sjungit sista versen för i år.

– Jag tror inte att vi kommer ha mellan 25 och 30 grader, den tiden är förbi. Däremot går det inte att utesluta att det kan bli någon dag som upplevs som sommarlik med över 20 grader. Men det ser jag inga tendenser till så långt fram jag kan se, säger Per Holmberg.