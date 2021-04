Rejält bakslag för våren – men snart kommer värmen tillbaka: "Goda solchanser"

Många har redan börjat plocka fram cyklar, grillar och utemöbler – som nu fullkomligen begravs i snön som vräker ner över Medelpad.

– Det är ett omfattande snöområde som är på väg upp över landet. SMHI har utfärdat en klass 1-varning som gäller under måndagen fram till ikväll som kan ge upp mot 15 centimeter snö och lokalt mer, säger Josefine Bergstedt, meteorolog på Stormgeo.

Samtidigt kommer det att bli blåsigt i Medelpad.

– Det kommer att blåsa upp under förmiddagen och det kan bli ganska blåsigt framför allt vid kusten. Det är nordostliga vindar som ligger på från havet och in mot kusten. Det kan bli hårda vindbyar under dagen och det i kombination med snöfall gör att det inte blir ett jätteroligt väderläge, säger hon.

Vindarna kan bland annat skapa drivbildning ute på vägarna.

Hur ska man tänka om man har bytt till sommardäck på bilen?

– Har man sommardäck på bilen så tycker jag nog att man ska fundera på andra transportmedel i dag. Just eftersom det kommer så stora mängder snö och att det blåser ... Det krävs inte mycket då för att det ska halka till, säger Josefine Bergstedt.

Det snöområde som drar in väntas matta av under måndagskvällen.

– Men man får räkna med ett lättare snöfall även i natt och på tisdagsmorgonen, säger hon.

Temperaturen kommer att vara runt noll grader, vilket kan ge inslag av blötsnö. I de inre delarna av länet och Jämtland väntas det snöa på. Även om det inte blir lika kraftigt kan det bli upp mot fem centimeter snö.

Men sedan tycks våren återvända.

Efter några kalla nätter väntas solen dra in redan på onsdag i samband med att snöområdet drar vidare.

Hur länge kommer snön ligga kvar?

–Riktiga vårkänslor väntas till helgen med goda solchanser onsdag, torsdag och till helgen då det kan bli upp mot tio grader längs med kusten. Då försvinner snön fort. I och med att det kommer ganska stora snömängder nu så kan det ligga kvar ett par dagar. Men det kommer att tära ganska mycket på snötäcket i helgen då det dels blir sol och dels då temperaturen stiger, säger Josefine Bergstedt.

Med andra ord kan man räkna med vårvärme redan om några dagar igen.

– Sedan är det svårt att säga hur länge vårvärmen stannar och om det här är sista bakslaget för våren, säger Josefine Bergstedt.