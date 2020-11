Rekordförsäljningar i centrala Sundsvall – förklaringen bakom nya toppnoteringarna: "Hemmet värderas högre"

Coronapandemin har förändrat vardagen för de flesta, inte minst när det kommer till hemarbete och självisolering. Vår bostad måste kanske plötsligt fylla fler funktioner än vanligt.

Därför vore det inte så konstigt om hemmet blivit desto viktigare för medborgarna under pandemin, menar Maria Persson, kontorschef, och Jonny Persson, franchisetagare på Svensk Fastighetsförmedling i Sundsvall.

– Det syns på priserna. I Sundsvall är det större lägenheter och nyproduktioner som har ökat mest i pris per kvadratmeter under 2020, säger Jonny Persson.

En trea på Vidarstigen har till exempel nyligen sålts för 2 215 000 kronor. Det är nytt prisrekord per kvadratmeter i området Södermalm-Sidsjö, enligt mäklare Henrik Teiler på Mäklarhuset i Sundsvall – som också rodde affären i hamn.

Fem intressenter var inblandade i budgivningen, som resulterade i plus 620 000 kronor på ursprungspriset.

– Folk har fått upp ögonen för Sidsjön med omnejd. Att man kan bo nära skogen och naturen men ändå ganska centralt. Det är nära till friluftsliv, dagis och skolor. Just det området tycks bli allt populärare, säger Henrik Teiler.

Vidarstigen är också en av de gator i länet som har ökat mest i pris de senaste åren. Kvadratmeterpriset ligger på topp 15 i Sundsvall, visar siffror från Fastighetsbyrån.

– I det här området finns många fina lägenheter, och efterfrågan har ökat mycket kring Södermalm, säger Jonny Persson.

På Sveavägen såldes nyligen en etta för en miljon kronor. Det snuddar vid det tidigare högsta slutpriset för en etta i samma område, enligt Fastighetsbyrån.

– I det här fallet var det en väldigt fin, renoverad etta, och dessutom en vindsvåning. Det var en väldigt speciell lägenhet och naturligt att den såldes till ett högt pris, säger Tomas Söderberg, mäklare på Fastighetsbyrån Sundsvall som förmedlade bostaden.

Maria Persson och Jonny Persson tror att bostadsmarknaden är stark just nu dels eftersom vi spenderar mer tid i hemmet på grund av pandemin, dels eftersom människor får mer tid till att identifiera vad de faktiskt vill ha för typ av boende.

– Att spendera mer tid hemma, eller att generellt ha mindre att göra, kanske gör att vi tänker mer på den typen av saker. Till exempel vad vi har för drömmar och vad som passar oss, säger Maria Persson.

– Det blir förmodligen mer tid hemma med familjen i soffan. Man skrollar på telefonen, och Hemnet-appen är ju inte så svår att hitta, säger Jonny Persson.

De tycker inte att den som går i säljtankar ska behöva oroa sig för att sälja sin bostad mitt i en pandemi. Snarare tvärtom, enligt statistiken.

– Priserna har hela tiden stigit stabilt. Efterfrågan är så pass stor i Sundsvall och Timrå. Det är många som kontaktar oss för att lägga in bevakningar på särskilda områden. Om man funderar på att sälja så finns det många som vill köpa, säger Jonny Persson.

Priset på bostadsrätter i Sundsvall har stigit med 3,3 procent under det senaste året, och med 4,4 procent under de tre senaste månaderna. I Timrå gäller en ökning om 2,2 procent respektive 5,8 procent. Det kan jämföras med den prisökning på 6 procent som skett i hela riket under det senaste året och de senaste tre månaderna.