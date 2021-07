Rekordhet villamarknad – så mycket har Sundsvallsvillorna gått upp på ett år: "Inte rimligt"

Trots pandemi, stigande arbetslöshet och ekonomisk osäkerhet har priserna på villor i Sundsvall ökat stort under kort tid. Totalt har 556 villor sålts i Sundsvall under de tolv senaste månaderna och färska siffror från Mäklarstatistik visar att medelpriset ligger på 2,692 miljoner kronor, vilket motsvarar ett kvadratmeterpris på 21 255 kronor. Bara under de tre senaste månaderna har prisutvecklingen ökat med 9,2 procent.

Norrlandsmäklarna förvånades över uppsvinget:

– Det var motsatt effekt mot vad vi trodde när corona kom. Alla väntade med spänning och förväntade sig att det skulle gå drastiskt ner, men när sommaren kom förra året vände det istället uppåt, säger mäklaren Patrik Sjödin.

Den branta uppgången har medfört att nya barriärer brutits på Sundsvalls bostadsmarknad och ett nytt normalläge har skapats.

– Förut reagerade man om en bostad kostade fem miljoner, men nu säljer vi flera villor för över sju miljoner. Det visar att Sundsvall är på gång, säger Kent Selin som är mäklare på Fastighetsbyrån.

Det finns flera anledningar till varför villapriserna gått upp. Patrik Sjödin menar att det blivit allt vanligare att hoppa över bostadsbytet till en större lägenhet och att många i stället går direkt till villan, vilket lett till ökad efterfrågan. Dessutom har slopad uppskovsränta, låga räntor och amorteringsfritt framtill augusti år 2021 medfört ett bättre ekonomiskt läge för bostadsköparen.

Mäklarbyråerna i stan är överens om att också pandemin haft en bidragande roll på efterfrågan:

– När vi spenderar mer tid hemma längtar man efter större utrymmen. Man vill ha gräsytor, altan och ett extrarum så att man kan arbeta hemifrån. Pengarna man tidigare la på resor och nöje lägger man istället på hemmet, säger Marjo Edin, mäklare på Svensk Fastighetsförmedling.

Trots att pandemin bidrog till ökningen tror inte mäklarna att priserna går ner när samhället nu börjar öppna upp. Förutom det finansiella läget sägs flexiblare arbetsplatser, ökad inflytt till Sundsvall och att folk värderar boendet högre vara anledningen.

Hur länge tror du att utvecklingen håller i sig?

– Tittar vi framåt tror jag att många arbetsgivare kommer kunna erbjuda möjligheten att jobba delvis hemifrån. Så en bibehållen hög efterfrågan, ekonomisk återhämtning och ett lågt ränteläge gör att jag förväntar mig fortsatta uppgångar, säger Patrik Sjödin.

Felix Krantz håller med:

– Så länge det inte blir några finansiella förändringar tror jag inte att priserna kommer gå ner. Behovet att äga är större och folk vill bygga en trygg punkt, säger Felix Krantz på Hoome Mäkleri.

Kent Selin tror på en utplaning:

– Det är inte rimligt att villapriserna ska gå upp såhär kraftigt. Vi tror att det kommer börja plana ut allteftersom utbudet ökar vilket det nu gör, säger han.