Rekordlåg smittspridning i länet – därför är unga män ett orosmoln: "Tror de är odödliga"

En snabb nedgång, en uppgång eller något mittemellan. Ungefär så kan man beskriva de tre scenarion av smittspridningen som Folkhälsomyndigheten presenterade strax före sommaren.

På regeringens uppdrag tog myndigheten fram tre olika beskrivningar över hur smittspridningen kunde utvecklas under sommaren.

Folkhälsomyndigheten konstaterar att det inte rör sig om prognoser – utan snarare ett sätt att illustrera ett möjligt förlopp. Något som i sin tur kan göra det enklare att planera inom hälso- och sjukvården.

Scenario noll innebär att smittspridningen minskar kraftigt och planar ut i juli. Scenario ett är att smittspridningen sjunker från och med mitten av maj. Det sista scenariot, nummer två, innebär att smittspridningen planar ut först under hösten.

I mitten av maj konstaterade länets smittskyddsläkare, Hans Boman, att människors beteenden kommer påverka vilket scenario som länet landar på.

”Har vi mycket dålig följsamhet så blir det scenario två, god följsamhet så blir det scenario noll”, sade han i en intervju med ST.

Nu står det klart att tillräckligt många länsbor har skött sig under sommaren – just nu befinner sig Västernorrland på scenario noll. Med det menas att smittspridningen har avtagit kraftigt och börjat att plana ut under juli.

– Vi befinner oss ungefär på noll. Så här långt har det varit väldigt lugnt med smittspridningen i samhället, säger Hans Boman.

Framgången beror dels på sommarvärmen som hämmar viruset, dels att människor har vaccinerat sig. Hittills har cirka 80 procent av alla länsbor över 18 fått sin första vaccindos, enligt siffror från Folkhälsomyndigheten. Vid det här laget är även varannan länsbo färdigvaccinerad.

Dock finns det ett orosmoln på himlen. Sedan tidsbokningen öppnade för personer mellan 18 och 35 har trycket på tiderna minskat – och framför allt är det unga män som lyser med sin frånvaro.

– Ett problem som vi känner till sedan tidigare är att män generellt har en lägre vaccinationsvilja än kvinnor. Man tror kanske att man är odödlig, jag vet inte helt säkert varför, konstaterar Hans Boman.

Ungefär 55 procent av män i åldrarna 20 till 24 har tagit sin första vaccinspruta, enligt regionens siffror fram tills förra torsdagen. Motsvarande siffra bland kvinnor i samma åldersgrupp är cirka 68 procent.

Trenden är märkbar bland män i samtliga åldersgrupper i både riket och länet. Bland alla västernorrlänningar som vaccinerat sig ligger kvinnor fem procentenheter före männen.

Dock är skillnaden mellan unga kvinnor och unga män särskild anmärkningsvärd – då det skiljer hela 13 procentenheter mellan grupperna, enligt Hans Boman.

– Jag tror att man helt enkelt inte prioriterar att vaccinera sig. Årstiden och det vackra vädret bidrar nog, men samtidigt kanske det finns en slags tanke om att man inte blir så allvarligt sjuk, säger han och tillägger:

– Dock vet de inte ifall de blir allvarligt sjuka och man behöver också skydda andra i sin närhet.

Nu uppmanar regionen samtliga unga män att boka en tid för vaccination. I augusti väntas det bli svårare att boka tid för sin första dos, då vaccinet som levereras är avsett för personer som väntar på sin andra spruta.

Folkhälsomyndighetens presenterade följande tre scenarion under våren:

Scenario 0: En snabbt sjunkande smittspridning tack vare minskade kontakter i befolkningen. I detta scenario skulle smittspridningen avta kraftigt från och med nu och plana ut i juli.

Scenario 1: Folkhälsomyndighetens grundscenario med oförändrade kontakter i befolkningen är en viktig faktor. I detta scenario sjunker smittspridningen från och med mitten av maj, för att sedan plana ut till mycket låga nivåer under juli och augusti.

Scenario 2: Ökande smittspridning på grund av bland annat ökande kontakter. I detta scenario fortsätter smittspridningen att öka ännu ett tag och vänder inte nedåt förrän i mitten av juni, för att plana ut till låga nivåer först i höst. Vaccinationerna kommer att göra sitt, men då blir det en förskjutning för när vi kommer att se en låg smittspridning.