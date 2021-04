Rekordmånad för Sundsvallsbolaget – ligger bakom fyra nya album: "Inte hänt under vår 42-åriga historia"

Mats Hammerman har styrt Massproduktion själv de senaste senaste 40 åren. Det är dock första gången sedan starten som bolaget ger ut fyra album på en månad.

Det handlar om den elektroniska popduon Red Mecca, indiebandet The Confusions och Doom-metalbandet Left Hand Solution. Alla banden har varit verksamma sedan 90-talet.

Eftersom The Confusions-skivan är en dubbel så räknar skivbolaget det som fyra skivor.

– Det är kul att det är band som hållit på ett tag och har en historia. De visar på uthållighet och att de utvecklas och testar nya saker, säger Mats Hammerman.

Det var dock bara en slump att alla släpp råkade sammanfalla till april.

– Vi hade tänkt att de skulle ligga mer utspritt, men sen blev vinylskivorna klara ungefär samtidigt. Så det bara blev så, säger Mats Hammerman.

För skivbolaget har pandemin inte inneburit någon större förändring. Banden har däremot drabbats hårdare. Men kanske har det lett till en ökad produktivitet?

– Det här blir resultatet. Man märker att det blir mer musik gjord faktiskt. Vi hade planer på att släppa lite nyutgåvor av gamla plattor, men vi har inte hunnit med det då det varit så mycket nytt den senaste tiden.

Mats Hammerman berättar att skivbolaget har "ganska stora förhoppningar" på släppen. Bland annat har Left Hand Solution och deras Doom-metal version av Dolly Partons "Jolene" fått en del uppmärksamhet på tyska radiostationer.

Red Mecca har tidigare haft fina framgångar med låten "I see darkness in you", som figurerat i dramaserien "Killing Eve" och nått en kvarts miljon spelningar på Bandcamp.

Hur ser du på framtiden för Sundsvalls musikliv?

– Jag är väl försiktigt positivt. Just nu är det lite tunt med återväxten. Men jag tror och hoppas att det kommer massa nya band. Men det krävs nog att den här pandemin tar slut för att man ska kunna spela och träffas. Det finns ett väldigt sug efter konserter där ute, säger Mats Hammerman.