Rekordstor tävling för Näsets Ryttarsällskap – anmälningarna har haglat in: "Aldrig haft så många starter"

Tävlingen pågår hela vecka 29. De första tre dagarna är det ponnytävlingar och fredag till söndag är det hästtävlingar. Deltagarna är allt från nya ryttare på ungefär 8 år, som precis börjat tävla, till lite äldre mer rutinerade ryttare i 60–års åldern.

Anmälningarna har strömmat in och ökat markant från förra året.

– På ponny ligger vi på 620 starter, det är 200 fler än i fjol. Det är galet många, helt fantastiskt, säger Ulrika Thorén.

På hästtävlingarna är det hittills över 500 anmälda och Ulrika vet att det kommer ramla in ännu fler.

– Vi får säkert in 20–30 anmälningar till. Det är vansinnigt stora tävlingar. I går hade vi drygt 250 starter, det kanske är vad en normalklubb har på en hel helg så det är jätteroligt, säger hon.

En ponny blir häst vid en mankhöjd på 148 cm i tävlingssammanhang.

I Sörfors hyr klubben in sig på Näsets anläggning. Enligt tävlingsledarna är det en optimal plats att anordna en sådan här stor tävling.

– Det är magiskt vackert, med Sveriges vackraste framhoppning. När man rider fram så gör man det precis vid strandkanten, säger tävlingsledaren Ulrika Thorén.

De har tagit in banbyggaren Fredrik Malm som bygger banor till bland annat SM. Det är en bra förberedelse för de ryttare som vill kvala in till SM, som får chansen att rida på Fredriks banor redan under tävlingarna i Sörfors.

Ulrika Thorén och Wictoria Lundgren är tävlingsledare under veckan och de berättar att deltagarna kommer från utspridda delar av landet. Allt från långt upp i norr till söder om Stockholm.

– Många lägger sin semester utifrån det här och kommer hit med hela familjen. De flesta har hästlastbilar som de bor i eller så bor de i husvagnar och husbilar, säger Ulrika Thorén.

– Det finns också en förläggning här som man kan hyra in sig. En del väljer också att bo på hotell, fortsätter hon.

Var ni beredda på att det skulle komma in så här många anmälningar?

– Vi var inte förberedda men så klart har man alltid en förhoppning.

– Vi är vana att ha stora tävlingar, men vi var inte beredda på att det skulle bli så här stort. Men vi är så fantastiskt glada över att så många vill komma hit.

Det blir långa dagar för arrangörerna, det byggs banor från morgon till kväll. Men det är självklart att lägga ner tiden som krävs menar Ulrika.

– Folk är så glada när de är här och det är värt varenda timme. Jag har semester den här veckan men lägger den veckan på det här, för att det är roligt och för klubbens skull, säger Ulrika Thorén.

Förutom tävlingsledarna jobbar ett stort antal funktionärer med tävlingen på olika sätt och det var inga problem att få folk att ställa upp.

– Det är pappor, brorsor och mammor. Det bakas och säljs fika och mycket annat.

Pengarna som klubben får in under tävlingsdagarna ska användas till att förbättra flera saker för medlemmarna.

– Vi ska fixa banan och sätta nytt staket runt om. Vi ska använda pengarna till att renovera och köpa finare hinder till klubben bland annat, säger Ulrika Thorén.

Vad ser du mest fram emot med de här dagarna?

– Att se alla glada ansikten på ryttarna och alla runt omkring. Se den som vinner sin första seger eller den som ställer upp i sin första tävling. Eller vinner den viktiga kvalplatsen.

– Det är häftigt att se när någon är lycklig, vinner ett hästtäcke och knyter näven i luften när de rider segervarvet. Det är de sakerna som gör att man orkar vara här och kämpa på, avslutar Ulrika Thorén.

Klubben har ett Facebookkonto och ett Instagramkonto som uppdateras regelbundet under tävlingens gång.