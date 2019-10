Replik från Timråpartiet och Liberalerna: Det är viktigare att effektivisera än att höja skatten

Marcus Backholm Bohlin skriver i sin ledare att han har svårt att hitta kostnadsminskningar eller intäktsökningar som räcker i Timråpartiets och Liberalernas gemensamma budgetförslag. Låt oss upplysa om några av förslagen.

Vi har som utgångspunkt i vårt budgetförslag att ifrågasätta om skattepengarna används på det mest effektiva sättet. Vi är inte ensam att ifrågasätta detta, senast sa statsvetaren och socialdemokraten Stig-Björn Ljunggren ”man kan inte kompensera fel riktning med ökad hastighet. Bara att säga att det behövs mer pengar funkar inte speciellt bra. Det behövs mer pengar och det behövs också förändringar. Exempelvis effektivisering genom digitalisering och att arbete smartare.” (TV4 22/10)

Antalet chefer och administration har ökat rejält de senaste 30 åren.

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet väljer den enkla vägen genom stor skattehöjning på 95 öre, vi vill istället försöka laga hålen men utesluter inte skattehöjning på sikt.

Antalet chefer och administration har ökat rejält de senaste 30 åren. Det är inget unikt för Timrå kommun men samtidigt måste man komma ihåg att invånarantalet i Timrå har närmast stått still under samma tidsperiod. Vi vill förändra organisationskulturen att gå från det förödande New Public Management till en tillitsbaserad styrning och att ansvar och tillit flyttas ner på golvet och skapa större delaktighet bland de anställda i form av medledarskap.

Vi vill också att verksamhetsutvecklingen ska ske huvudsakligen på golvet. Med form av LEAN-inspirerat arbetssätt jobba bort slöseri i processen. Det handlar inte om att arbeta fortare utan att göra rätt saker.

Avslutningsvis när det gäller arvoden föreslår vi en sänkning med 10 procent. Arvodet för en heldag är cirka 850 kronor. Den stora besparingen skulle ske på våra del- och heltidspolitiker. Kommunalrådet har ett av Sveriges högsta arvoden i en kommun av motsvarande storlek, cirka 70 000 kr i månaden. Vi föreslår också att det så kallade ”oppositionsrådet” som valdes av S och V och mot oppositionens vilja tas bort under mandatperioden. Totalt sparar vi 2,3 miljoner kronor på detta.

Robert Thunfors, Timråpartiet

Björn Hellquist, Liberalerna

Svar direkt:

Jag instämmer i en del av det Thunfors och Hellquist skriver. Att bara höja skatten och inte vidta andra åtgärder vore oklokt. Det var inte mot detta jag vände mig rörande den gemensamma budgeten från T och L, utan snarare att jag ifrågasatte om de besparingsförslag som förs fram räcker. Jag är fortfarande inte övertygad om att så är fallet.