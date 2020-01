Resultat Sundsvallsslalomen

U10:

D 9-10: 1) Siri Thyrén, Bollnäs AK, 1:24.63, 2) Tove Danell, IF Hudik Alpin, 1:26.49, 3) Signe Mustonen, Bollnäs AK, 1:28.84, 4) Stina Gavell, Bollnäs AK, 1:31.87, 5) Minna Lindell, Bollnäs AK, 1:40.66, 6) Ella Brugge, Nolby Alpina SK, 1:42.14, 7) Vera Bergquist, Härnösands Alpina Klubb, 1:47.30, 8) Nora Jonsson, Härnösands Alpina Klubb, 1:49.52, 9) Kajsa Pallars, Järvsö IF, 1:53.70, 10) Felicia Lundvall, IF Hudik Alpin, 2:00.73, 11) Wilma Solberger Brandsegg, Nolby Alpina SK, 2:01.20, 12) Meja Pierresdotter, Östersund-Frösö SLK, 2:02.31, 13) Savannah Strand, Sundsvalls SLK, 2:04.48, 14) Engla Nordlander, Getbergets Alpina IF, 2:07.38, 15) Tindra Haag, Sundsvalls SLK, 2:09.63, 16) Ines Carlsson, Nolby Alpina SK, 2:09.83, 17) Ebba Backlund Jonzon, Nolby Alpina SK, 2:11.87, 18) Devine Ljunggren, Sundsvalls SLK, 2:24.63, 19) Agnes Dübbel-Hellberg, Sundsvalls SLK, 2:26.43,

H 9-10: 1) Tobias Nyberg, Funäsdalens SLK, 1:27.85, 2) Nils Bylin, IF Hudik Alpin, 1:29.83, 3) Hilmer Tillkvist, Friska Viljor AK, 1:56.06, 4) Frode Englund, Junsele IF, 2:02.76, 5) Milo Fridlund, Sundsvalls SLK, 2:28.73,

U12-U16:

D 11-12: 1) Filippa Hedström, Vetlanda AK, 1:24.12, 2) Ida Nauclér, Sollefteå A K, 1:25.72, 3) Selma Kjellberg, IFK Falun Alpin, 1:27.61, 4) Nelly Fürst, Nolby Alpina SK, 1:29.14, 5) Isabelle Johansson, Sundsvalls SLK, 1:29.38, 6) Freja Englund, Junsele IF, 1:31.40, 7) Alva Larsson, Åre SLK, 1:31.68, 8) Vera Nordén, Härnösands Alpina Klubb, 1:33.73, 9) Malva Svensson, Sundsvalls SLK, 1:34.24, 10) Elsa Ström, Bergsjö-Hassela AK, 1:38.04, 11) Agnes Nilsson, Nolby Alpina SK, 1:38.73, 12) Agnes Feil, Sundsvalls SLK, 1:39.10, 13) Isabell Asternström, Härnösands Alpina Klubb, 1:40.04, 14) Ylva Nordenberg, Sundsvalls SLK, 1:40.91, 15) Ida Haag, Sundsvalls SLK, 1:41.26, 16) Ella Lindfors, Sundsvalls SLK, 1:41.70, 17) Alexandra Johansson, Sundsvalls SLK, 1:42.52, 18) Tuva Abersten, Sundsvalls SLK, 1:43.62, 19) Selma Ytterström, Sundsvalls SLK, 1:44.05, 20) Julia Jerner, Kungsbergets AK, 1:44.40, 21) Leah Bernhardtz, Göteborgs SLK, 1:46.90, 22) Ellenor Strömberg, Täby SLK, 1:50.07, 23) Ronja Wester, Högby Alpina SLK, 1:50.32,

D 13-14: 1) Astrid Hedin, Nolby Alpina SK, 1:14.28, 2) Tilde Danell, IF Hudik Alpin, 1:15.93, 3) Sara Kongsholm, Sundsvalls SLK, 1:16.36, 4) Emma Arenlid, Härnösands Alpina Klubb, 1:18.12, 5) Moa Nordlander, Getbergets Alpina IF, 1:19.49, 6) Signe Feil, Sundsvalls SLK, 1:19.76, 7) Agnes Bergstrand, Sollentuna SLK, 1:20.99, 8) Sandra Björs, Sundsvalls SLK, 1:24.86, 9) Agnes Borgljung, IFK Falun Alpin, 1:25.24, 10) Clara Sjöstrand, Landskrona SC, 1:27.08, 11) My Edholm, Åre SLK, 1:27.43, 12) Nora Åberg, Sundsvalls SLK, 1:28.56, 13) Moa Almqvist, Härnösands Alpina Klubb, 1:29.44, 14) Irma Bergquist, Härnösands Alpina Klubb, 1:31.69, 15) Lina Näsholm, Sundsvalls SLK, 1:32.10, 16) Irma Hamrén, Åre SLK, 1:33.53, 17) Emma Forssbeck, Nolby Alpina SK, 1:35.24, 18) Mira Tunedal, Åre SLK, 1:37.78, 19) Ida Nyberg, Funäsdalens SLK, 1:38.22,

D 15-16: 1) Tomasine De Brito, Åre SLK, 1:43.33, 2) Sanna Norberg, UHSK Umeå SK, 1:43.66, 3) Emma Holmqvist, Östersund-Frösö SLK, 1:44.54, 4) Liza Backlund, Sundsvalls SLK, 1:45.85, 5) Clara Hägglund, Nolby Alpina SK, 1:47.56, 6) Elin Bylund, Nolby Alpina SK, 1:47.77, 7) Lisa Mickelsson, IF Hudik Alpin, 1:48.01, 8) Hanna Brugge, Nolby Alpina SK, 1:48.98, 9) Madeleine Björkholm, Huddinge SK AF, 1:49.39, 10) Ebba Liljedahl, Djurgårdens IF AF, 1:50.76, 11) Linnéa Ollila, Östersund-Frösö SLK, 1:51.54, 12) Ella Angéus, Djurgårdens IF AF, 1:52.68, 13) Elina Söderqvist Bengtsson, Järfälla AK, 1:53.13, 14) Linn Åberg, Sundsvalls SLK, 1:58.04, 15) Linnéa Göransson, Getbergets Alpina IF, 2:04.93, 16) Thelma Karlsson, Vetlanda AK, 2:10.49, 17) Alma Sandberg, Norrköpings SK, 2:24.99,

H 11-12: 1) William Hällqvist, IFK Lidingö Slalomklubb, 1:19.71, 2) Oskar Drottler, Djurgårdens IF AF, 1:25.93, 3) Will Johansson, Djurgårdens IF AF, 1:26.97, 4) Anton Lilja, Djurgårdens IF AF, 1:28.28, 5) Nils Arenlid, Härnösands Alpina Klubb, 1:31.73, 6) Sigurd Haugen, Sundsvalls SLK, 1:33.76, 7) Martin Åslund, Nolby Alpina SK, 1:34.44, 8) Axel Hannus-Rohlertz, Nolby Alpina SK, 1:45.62,

H 13-14: 1) Holger Nivfors, Sundsvalls SLK, 1:11.72, 2) Maximilian Aicher, Sundsvalls SLK, 1:15.95, 3) Ludvig Uppling, Sundsvalls SLK, 1:16.95, 4) Måns Abersten, Sundsvalls SLK, 1:18.10, 5) Levi Bernhardtz, Göteborgs SLK, 1:18.14, 6) Jonatan Franke, Jönköpings SLK, 1:18.42, 7) David Bohm, Sälens IF, 1:18.68, 8) William Nordin, Sundsvalls SLK, 1:19.04, 8) Calle Persson, Sundsvalls SLK, 1:19.04, 10) Elliot Malker, Sundsvalls SLK, 1:19.27, 11) Robin Hansson, Sundsvalls SLK, 1:20.77, 12) Olle Ström, Bergsjö-Hassela AK, 1:21.50, 13) Frans Kjellberg, Sundsvalls SLK, 1:21.72, 14) Teo Backlund Jonzon, Nolby Alpina SK, 1:22.63, 15) Samuel Nordsten, Sundsvalls SLK, 1:28.20, 16) Harald Mörk, IFK Lidingö Slalomklubb, 1:32.43, 17) Hugo Norberg, Bergsjö-Hassela AK, 1:51.69,

H 15-16: 1) Albin Larsson, Sälens IF, 1:38.54, 2) Simon Svelander, Sundsvalls SLK, 1:39.91, 3) Lucas Lind, Åre SLK, 1:41.48, 4) Adam Bohm, Sälens IF, 1:42.22, 5) Filip Malker, Sundsvalls SLK, 1:43.06, 6) William Karlsson, Vetlanda AK, 1:43.86, 7) Lowe Öhman, Sollentuna SLK, 1:43.90, 8) Otto Mörk, IFK Lidingö Slalomklubb, 1:45.12, 9) Beppe Lison Almkvist, Norrköpings SK, 1:45.53, 10) Axel Svensson, Sundsvalls SLK, 1:45.54, 11) Olle Mikelsson, Östersund-Frösö SLK, 1:46.95, 12) Noah Bernhardtz, Göteborgs SLK, 1:47.87, 13) Herman Franke, Jönköpings SLK, 1:49.91, 14) Malte Åberg, Nolby Alpina SK, 1:50.86, 15) Arvid Stolpe, Järfälla AK, 1:51.65, 16) Robin Stenvi, Järfälla AK, 1:55.93, 17) Isak Hannus-Rohlertz, Nolby Alpina SK, 1:58.86,