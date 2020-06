Rimfrost avslutas – fler sköts till döds: "Vi bedömer att det här har haft goda effekter

– Vi bedömer att det här (läs Operation Rimfrost) har haft goda effekter genom att störa och skada de kriminella miljöerna på ett sätt som påverkar deras verksamhet och förmåga och agera, säger Thomas Nilsson, regional kommenderingschef för Operation Rimfrost i polisregion Nord.

Vid en digital pressträff på torsdagen berättade Polisen i region Nord om sina erfarenheter av den nationella särskilda händelsen Operation Rimfrost. Satsningen drog igång i november på grund av problem med dödsskjutningar, sprängningar och gängkriminalitet men efter ett halvår sätter man nu punkt.

Thomas Nilsson pekar på att Rimfost inte haft som syfte att lösa de komplexa samhällsproblemen utan att "bryta kurvan", och att det bör tas med i beräkningen när man försöker avgöra om operationen varit framgångsrik eller inte.

– När man tittar på de nationella resultaten så har det gjorts mycket stora beslag av 800 vapen och det har tagits väldigt stora mängder av kontanter i beslag som ändå skadar den kriminella verksamheten, säger Thomas Nilsson.

Vid pressträffen presenterades även vad Polisen lokalt i region Nord lyckats få fram för resultat under Operation Rimfrost och det är bland annat följande:

■ 60 personer frihetsberövade.

■ 20 personer häktade.

■ 100 genomförda husrannsakningar.

■ Beslag av 20-tal vapen samt stora mängder sprängmedel.

■ Beslag av narkotika med ett gatuvärde av 4 miljoner kronor.

■ Beslag av 660 000 kronor i kontanter plus värdeföremål.

Hade inget av det här gjorts utan Operation Rimfrost?

– Jag vill påstå att vi hade ändå gjort beslag, men det vi räknar in här är det som har gjorts inom ramen för fokuspersoner i Operation Rimfrost. Det hade inte blivit samma resultat, men det hade blivit något resultat, säger Lars Andersson, regional operationsledare för operation Rimfrost.

Stefan Holgersson, professor i polisvetenskap vid Polishögskolan i Oslo riktar samtidigt kritik mot Operation Rimfrost och har bland annat kallat det för en marknadsföringsaktivitet eller en "kuliss på en framgångsrik verksamhet".

Hur bemöter ni den kritiken?

– Jag tycker att Stefan Holgersson har fel. Det finns andra forskare som gör en hel annan bedömning och det här kan man ha delade åsikter om. Bara det faktum att man har beslagtagit 800 vapen nationellt, så vore det konstigt om inte det skulle få positiva effekter för samhället och skada de kriminella miljöerna, säger Thomas Nilsson.

SVT har samtidigt tagit fram statistik som visar att under perioden juli–november 2019 genomfördes tolv dödsskjutningar i Sverige. Under Operation Rimfrost från december 2019 till april 2020 ökade den siffran till 25 dödsskjutningar. Det totala antalet skjutningar i landet minskade under samma period från 142 till 135.

– Jag tror att när det gäller statistik så kan man hitta flera olika infallsvinklar. Man behöver se det här i ett större och länge perspektiv. När det gäller antalet skjutningar de senaste tre–fyra åren under januari–maj så ligger de på likartade nivåer, säger Tomas Nilsson.