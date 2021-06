Ringer 112 för frågor om vaccinationer och skjuts från krogen – stor ökning av felringningar till SOS Alarm

Under pandemin har det blivit högt tryck på SOS alarm och en tredjedel av samtalen som kommer in är felaktiga, det vill säga, icke akuta nödsituationer. I Sundsvall upplever personalen att samtalen har ökat under juni och enligt statistik från SOS alarm svarar landets operatörer på tusentals "felringningar" per dag.

– Jag fick ett samtal från en man som ville bli kopplad till polisen för att McDonalds hade höjt priserna på hamburgare, han tyckte att det var ett rån. Det är klart att man blir frustrerad, man vill ju inte lägga tid på det, säger Anna Olsson.

Vi måste ha lite respekt för Sveriges nödnummer också

Operatörerna måste svara på alla inkommande samtal i turordning, vilket gör att den som verkligen befinner sig i en akut nödsituation får vänta, något som kan bli livsavgörande.

– Ett icke akut samtal kan göra att det tar oss någon minut längre innan vi kan larma till ett barn som drunknar eller på ett hjärtstopp, just för att vi sitter upptagna med något som vi inte borde, säger Anna Olsson.

Anna Olsson berättar att många ringer 112 just nu för att ställa frågor om till exempel covid-19 och vaccination. Hon berättar även att det är mycket vanligt att folk ringer till dem när deras pengar är slut på telefonen och ber om att bli vidarekopplade eller ta fram ett nummer de behöver.

Lotta Fernström, platschef på SOS alarm i Sundsvall, tror att de felaktiga samtalen främst beror på okunskap, men också på att det är gratis att ringa till nödnumret. Men hon upplever att det i vissa fall handlar om en brist på respekt.

– Okunskap är en sak, men det finns de som ringer för att de inte får tag på en taxi en sen lördagskväll och frågar om ambulansen kan komma och hämta dem, säger Lotta Fernström.

Medarbetarna i Sundsvall upplever att de felaktiga samtalen är ett problem som sträcker sig över hela samhället och menar att samtalen kommer från människor i alla åldrar.

– Jag tror att många inte förstår vilka konsekvenser de onödiga samtalen kan ge. Därför behöver vi nå ut med mer kunskap och information om hur man ska bete sig, vart man ska vända sig och vart det finns telefonnummer, säger Lotta Fernström.

Lotta Fernström och Anna Olsson vill uppmana allmänheten att endast ringa 112 om du, din egendom eller någon annan befinner sig i en nödsituation som kräver omedelbar hjälp.

– Vi måste vara snabba när det är livshotande situationer, det måste vara enkelt att nå 112, men vi måste ha lite respekt för Sveriges nödnummer också, säger Lotta Fernström.