Robin Brinck: Besöket i Nacksta var inte dystopiskt – snarare tvärt om

Till slut kom dagen.

Jag hade läst i ST vilken dag som Region Västernorrland hade för avsikt att öppna upp vaccinationen för samtliga åldrar – och när tiderna väl släpptes hängde jag på låset till bokningen.

Förra veckan fick jag äntligen den första sprutan mot covid-19.

Att tillhöra den sista gruppen i Folkhälsomyndighetens prioritetsordning innebär att jag inte är i riskgrupp för svår sjukdom. Däremot har jag under hela pandemin lyckats undvika eländet. Ju närmare min tur kom, desto viktigare blev det för mig att inte falla på målsnöret.

Nu med deltavirusets framfart så ökar naturligtvis risken för att jag blir sjuk ändå, trots vaccin. Men det spelar ingen roll för mig. Det sägs att vaccinet är lösningen på pandemin och då är det bara att kavla upp ärmen. Något annat är närmast osolidariskt.

En bekant vaccinerade sig samma dag – och beskrev alltihop som dystopiskt.

– En efter en slussades vi in i olika rum och efteråt satt vi tysta i en lång korridor och bara väntade, berättade hon.

Visst för beskrivningen tankarna till en orwellsk mardröm i stil med romanen "1984". Men sammantaget kan jag inte hålla med.

Min upplevelse av alltihop var annorlunda.

Att slippa någon nämnbar kö, boka in nästa spruta direkt i dörren, få gratis vaccin nästan omgående för att sedan under en kvart vänta under uppsikt av två livsglada sjuksköterskor som fixade god stämning i vänthallen – det är nog närmare en utopi i min bok.

Det har klagats en hel del på vaccinationsarbetet i Medelpad, Västernorrland och Sverige. Ibland har det varit befogat – och ibland har kritik baserats på felaktiga antaganden, vilket trissat upp tonläget onödigt mycket.

Men det är inte så konstigt: Pandemin har varit siffertung och oviss. Då är det extra viktigt med mindre självförskönande och fler raka svar från myndigheter, regioner och kommuner. På den fronten kan man alltid önska mer.

Men det kunde ha varit mycket värre.

I Indien har vid skrivande stund bara fem procent av den stora befolkningen blivit färdigvaccinerade. Det har också dykt upp rapporter från olika delar av världen om människor som lurats betala för låtsasvaccin i kaoset. Vid ett tillfälle har bedragare lyckats tjäna en kvarts miljon kronor på att injicera saltlösning i tusentals personernas armar.

Samtidigt i lilla Sundsvall var det jag mötte i Nacksta ett väloljat, men samtidigt empatiskt, maskineri.

Innan oroliga frågeställningar ens hann formuleras i huvudet dök en tålmodig vaccinationsvärd upp och förklarade vänligt, förmodligen för tvåhundrade gången bara den dagen, vart jag skulle och vad som skulle hända härnäst.

Många har redan lovordat personalen på enheten i Nacksta gamla vårdcentral – men jag stämmer in i hyllningskören: Det här har ni gjort bra!