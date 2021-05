Robin Brinck: När det skaver och strular – då lever jag på riktigt

Små stunder av glädje kan komma i många olika skepnader. Kanske kan det vara ditt barn, eller barnbarns, plötsliga leende när ni skymtar varandra. Kanske smakar morgonkaffet ovanligt gott efter en god natts sömn. Eller så spelas det en riktigt bra låt på radion vilket får tankarna att skingra sig för en liten stund.

Det finns dock något helt annat som gör mig lyckligare än vad det borde göra – och jag kan gissa att bevekelsegrunden är rätt så sällsynt.

Men vad vet jag om det.

Häromdagen var jag i alla fall på ett rätt så unket humör. Det duggregnade. Hungern letade sig allt närmare. Min bebis skrek konstant, som han brukar, i bilbarnstolen i baksätet. Och till råga på allt fanns det bara fem liter kvar i bensintanken.

Jag svängde in på närmaste mack, valde pump, stoppade in kortet och började tanka. Det var som om världen lyssnade och bjöd mig på en liten välsignad stund så att fokuset skiftades från hundralapparna som förintades i takt med att litrarna rann in i bilen.

"Low disk Space. You're running out of space on this PC. Manage storage to view usage and free up some space."

Det klarblåa felmeddelande täckte hela pekskärmen intill kortterminalen där jag precis betalat för bensinen.

Jag sprack upp i ett leende.

För tillfället var alla bekymmer som bortblåsta.

Det är klart att det står en liten trött dator och puttrar någonstans med programvara som driver den där pekskärmen vid bensinpumpen. Och det roar mig mycket att det kan, och blev, fel på den.

När sådana saker händer är det som om kulisserna lämnats på glänt en liten stund – just då och just för mig.

Ett annat exempel på samma känsla var när jag skannade av nyhetsflödet en morgon. Plötsligt dök det upp en annons från en klädjätte. Texten intill såg ut att vara korrekt formulerad, någonting om vår och jogging, men själva annonsen var bara en svart ruta med den blinkande textraden "REPLACE / VIDEO / AD" i företagets typsnitt.

Fantastiskt.

Det ska liksom inte hända att en klädjätte som omsätter hundratals miljoner varje år av misstag publicerar en platshållarvideo på en gissningsvis svindyr reklamplats.

Men det hände – just då och just för mig.

Och under ett litet ögonblick såg jag den fumlande människan bakom den vanligtvis polerade fasaden. Det är kanske just därför som jag känner en sådan märklig lycka när det skaver och strular – tack vare den mänskliga faktorn. En liten påminnelse om att allting varken kan eller behöver vara perfekt hela tiden.