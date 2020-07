Robin Brinck: Renoveringsobjektet Sundsvall verkar aldrig bli klart

Förändringar, förbättringar och framtidsinvesteringar borde skapa en positiv känsla och framåtanda.

Men för tillfället blir jag mest bara bitter av alla byggen i Sundsvall.

Jag vill inte känna så.

Och jag vill verkligen inte vara en motståndare till utveckling.

Men att fastna i sex omfattande vägarbeten på ett enda dygn i en stad i Sundsvalls storlek måste bedömas vara unikt i Sverige. Ska du lyckas med det någon annanstans måste du ha en extremt inkompetent, eller rentav illvillig, kartläsare vid din sida.

Följ exempelvis med på ett av mina äventyr. Inför ärenden i Nacksta och centrala Sundsvall fastnade jag både i köer vid bygget på Timmervägen och på E14, fick navigera runt avstängda Skolhusallén och Storbron samt krångla igenom bygget i korsningen Landsvägsallén-Köpmangatan.

Senare på eftermiddagen skulle jag till Bergafjärden för att hämta möbler och sedan stanna i Nolby för att träffa familj. Under resans gång tog det tvärstopp vid bron över Mjösundsvägen. Flera andra bilister hade också kört in vid återvändsgränden, så jag klev ur min bil och pratade med en arbetare vid bygget.

– Kan man inte köra här längre? frågade jag, samtidigt som jag fick syn på betonghögen som en gång var en bro.

– Du kan ju försöka, svarade han och fnissade.

Jag backade ut, förbi frustrerade bilister med släp och husvagnar. Köade längs smala vägar via Ovansjö, hämtade möblerna i Bergafjärden och körde sedan mot Nolby via Skottsund. Väl i Kvissleby prickade jag in nästa vägarbete. Återigen köer, tajta slingrande körfält och rödljus längs gamla E4.

Det blev nästan komiskt när jag på kvällen svängde in på Göteborgsvägen på väg hem till Granloholm. Den var uppskrapad och pyntad med färska vägarbetsskyltar – jag visste inte ens att vägen var skadad.

Jag blev nyfiken och gjorde några högst ovetenskapliga stickprov för att se hur det ser ut i andra delar av Sverige. I skrivande stund finns, enligt Trafikverket, fjorton pågående vägarbeten med stor eller mycket stor påverkan på trafiken bara i Sundsvall. Siffran för hela Stockholms län är jämförelsevis tretton. Och för länen Gävleborg, Dalarna, Västmanland och Örebro tillsammans är siffran bara sex. Faktum är att många städer i Sundsvalls storlek knappt har några pågående arbeten alls.

Jag vet inte riktigt vad det betyder. Det är säkert jättebra för oss som bor här. Men jag vet att jag är trött på att låna grannens toalett och snubbla på färgburkar i hallen år efter år. För det är ganska jobbigt att bo i ett renoveringsobjekt som aldrig verkar bli klart.