Roland Engström: Mästerkockarna inspirerar och håller drömmar vid liv – dags att njuta "på riktigt"

Det finns en och annan i min närhet som emellanåt förundras över hur man kan vara så fixerad och tydligt intresserad av matlagning, utan att själv vilja förkovra sig i matlagningens ädla konst.

För det är ingenting att hymla om. Så är det med mig. Någon mästerkock blir jag aldrig, även om det finns goda undantag som bekräftar denna regel.

Men uj, vad härligt det ska bli att slinka in på något av "mina" strandhak där nere på den halländska västkusten i sommar. Och ta en öl, en sommardrink och prova något lätt från havet till lunchen, eller gå all in på det tunga grillade artilleriet till kvällen.

Här hemma blir det förmodligen sommarrestaurangerna utefter Njurunda- och norrhälsingekusten. Och så har jag ett favoritställe i stan som jag absolut inte får missa.

Ja, sommarhalvåret är en härlig tid.

Hur jag klarar vintern?

Bra fråga, men tv-utbudet avdelning matinspiration är ju inte dåligt, precis, även om inget går upp mot Sveriges Mästerkock på onsdagkvällarna.

I tio år har de roat och oroat mig, amatörkockarna som vi får lära känna på ett fantastiskt lagom sätt.

Extra kul är det förstås när någon lokal stjärna, som Daniel Jernkrook häromåret, dyker upp. Men det står inte och faller med det. Och frågan är om inte årets upplaga slår det mesta av vad vi serverats under årens lopp – trots att favoritdomaren Leif Mannerström hade pensionerat sig från detta uppdrag.

Christin Kashou. Redan från start imponerade hon på mig.

Vilket A-barn! Färdig jurist vid 24, vittberest, strukturerad och en stjärna iförd förkläde.

Jag tippade henne som vinnare redan när de levererade i Gävle. Och sedan bara fortsatte det i mästerkocksköket i Stockholm. Inte en enda eliminering, säger väl det mesta.

Hennes finalmotståndare, Ayla Canpunar, var yngst in bland de 13 som tog sig vidare. Hon kämpade, gick ner för räkning i eliminering emellanåt, men reste sig hela tiden och tog sig till final. Snacka om utveckling under resans gång.

Det kändes som att Ayla egentligen var bredare i sitt tänk än Christin, som ville lägga in en asiatisk twist på det mesta. Men som hon gjorde det!

Jag hade också velat se mer av en annan av de yngre, Calle, som åkte ut tidigt, men som hade mer i sig, som man brukar säga om talanger. Och visst var väl Nina härlig också. Och Alex från Balkan med slutspelsskägget. Och Niclas, köttmästaren.

Tack för showen!