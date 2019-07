Roland Engström: Tur att bibblan finns – i alla väder

För i min värld är sommar och semester också läsning.

Jag mer än fördubblar min aktiva läsning under några korta veckor. Inte de där snabbkollarna i mobilen, där rubrikerna flödar förbi i en ständig ström, och där det känns nära nog nödvändigt att gå in med jämna och ojämna mellanrum, typ hela tiden. Och inte heller allt arbetsrelaterat på jobbet med en idockad dator som det huvudsakliga arbetsredskapet …

Nej, nu handlar det mest om böcker. Romaner, deckare, fakta, ja allt. Inbundet som i pocketform.

Och så tidningar. Tryckta dagstidningar och magasin, som ger både fördjupning och överblick i en samlad form, som jag har haft väldigt svårt att vänja mig av vid (om det nu någonsin är möjligt).

I dessa sammanhang är biblioteksbesöken guld värda. Oavsett väder.

Högtrycket kan ju upplevas för varmt och kvalmigt.

Eller också bjuder semestervädret på regn och blåst och känns allmänt kallt och otrevligt.

Ute, alltså.

Jag styr förstås stegen åt ett visst håll då också, för i biblioteket är allt annorlunda och liksom tillrättalagt.

Svalt, skuggigt och tyst, när värmen och stimmet på och runt stränderna blir för påfrestande.

Varmt och ombonad, när det är lite för ruggigt för uteaktiviteter.

Dessutom går det ju också med fördel att ta datorn med till bibblan – om man till exempel skulle vilja ta upp den ständigt underkuvade och nedprioriterade släktforskningen.

Gratis wi-fi, om man som i vårt fall valt att vänta med bredband i sommarresidenset, trots att barn och barnbarn förmodligen ser en fördel i en sådan investering. Och så finns ju fiket där, om man skulle bli småsugen på en extra kopp kaffe mitt i alltihopa.

I detta nu har biblioteket blivit platsen där jag författar ännu en krönika. En sommarvariant, en vecka in i semestern. Som börjat alldeles fantastiskt bra, vädermässigt sett. Den tyska flickan av Armanda Lucas Correa, som jag påbörjade under en kortare ledighet i början av juni, är avklarad och just nu ligger en mer faktabaserad bok om Europas små och bortglömda minoriteter på nattduksbordet. Intressant om språk, kultur, släktskap och olikheter på olika ställen i vår världsdel. Men till stranden tar jag nog någon lättsam pocket, som packats ner i bagaget. Om bibliotekets realåda inte rymmer något som jag plötsligt vill komma över…