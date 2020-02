Rött kort, dubbla Engblom-mål och knäskada när GIF Sundsvall vann mot Hudiksvall

Det var hemmalaget GIF som spelmässigt kopplade grepp om träningsmatchen i Nordichallen och inledningsvis skapade man ett par chanser genom inspel från vänsterkanten och Dennis Olsson.

Ledningsmålet kom efter spel centralt i planen där Marc Mas Costa spelade fri Pontus Engblom som placerade in 1–0 efter 22 minuter. Ett fint spelmål av hemmalaget.

Kort senare förändrades förutsättningarna för matchen när Teodor Stenshagen blev frilägesutvisad, vilket innebar att GIF spelade resten av matchen med en utespelare färre på planen än bortalaget.

I den andra halvleken tvingades Hudiks mittback Christoffer Ericson kliva av skadad efter en närkamp där han blev liggandes på planen under ett par minuter.

I den 68:e minuten utmanade Pontus Engblom en Hudiksvallsförsvarare och placerade sedan in 2–0-målet.

Minuterna senare fick Pontus Silfwer bollen kring mittlinjen, såg att Simon Elgh i Hudikmålet var långt ut och drog till – i mål.

Silfwers långskott ledde till matchens sista mål och GIF vann med 3–0.

Matchen

GIF Sundsvalls–Hudiksvalls FF 2–0 (1–0)

Mål: 1–0 (22) Pontus Engblom, 2–0 (68) Pontus Engblom, 3–0 (73) Pontus Silfwer.

Rött kort: Teodor Stenshagen (26).

Domare: Arian Chalak.

Så spelade GIF:

Andreas Andersson – Albin Ekström, Alexander Blomqvist (ut 64), Teodor Stenshagen (ut 26, rött kort), Dennis Olsson (ut 64) – Paya Pichkah, Juanjo Ciércoles (ut 45) – Pontus Silfwer, Marc Mas Costa (ut 74), Albin Palmlöf – Pontus Engblom (ut 74).

Avbytare: David Myrestam (in 45), Tobias Eriksson (in 45), Anton Eriksson (in 64), Johan Andersson (in 64), Ludvig Nåvik (in 74), Jesper Carström (in 74).