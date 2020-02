Rusning till andra upplagan av Söråker Cup: "Cupen fylld på några dagar"

Helgen den 18 och 19 april kommer cupen att spelas på Söråkers IP och Zulovic kan nu meddela att samtliga tolv platser är fyllda..

– Vi var tvugna att tacka nej till många lag eftersom vi har begränsat antal platser.

I fjol spelades cupen i början av april. Den här gången är arrangemanget, som blivit den naturliga ersättaren till klassiska Värmecupen, framflyttat.

– Trots vädret i fjol var alla lag nöjda och ville komma tillbaka. Det här är den enda 11-mannacupen kring Sundsvall och det blir en försmak innan serierna drar igång i maj. Det är något att se fram emot för alla som älskar fotboll och det här gör att vi kan komma närmare varandra och göra något tillsammans för sporten.

Lagen som är anmälda är Alnö IF (division 4), Bergsjö IF (division 4), Nedansjö IK (division 5), Ånge IF (divsion 5), Holms SK (division 5), Söråkers FF (division 4), Härnösands SK (division 4), Selånger FK (division 4), Sundsjö IF (division 5), IFK Timrå 2 (division 6), Kubikenborgs IF (division 4) och Sidsjö-Böle IF (division 4).

Om cupen

När? 18–19 april 2020. Gruppspel på lördagen, slutspel och finaler på söndagen. Den första matchen startar 09.00.

Var? Söråkers IP.

Hur? Varje lag är garanterade minst tre matcher och speltiden är 2x25 minuter. Fyra lag spelar i tre grupper och handikappstraffar gäller där lag från lägre divisioner får en straff per division mot motståndare högre upp i seriesystemet. Förstapriset i cupen är förutom 4 000 kronor en vandringspokal.