Så betygsätts GIF-spelarna efter blytunga förlusten mot Helsingborg

Matchen

GIF Sundsvall–Helsingborgs IF 1–2 (0–0)

Mål: 0-1 (82) Tobias Mikkelsen, 1–1 (86) Tobias Eriksson, 1–2 (87) Tobias Mikkelsen.

Domare: Victor Wolf.

Publik: 4 863.

Betygen

David Mitov Nilsson 3

Kommentar: "Stod sysslolös långa stunder men sträckte ut ordentligt och stod för en fin räddning vid ställningen 0–0 i andra halvlek. Lyckades inte stoppa Mikkelsens två skott utifrån."

Jonathan Tamimi 2

Kommentar: "Inledde piggt och var involverad i spelet. Mattades."

Eric Björkander 3

Kommentar: "Tillbaka i startelvan och där hör han hemma."

Carlos Moros Gracia 2

Kommentar: "Kaptenen vill mycket men blandar och ger i prestationerna. Hade ett utmärkt läge att kvittera i slutet, men missade."

Dennis Olsson 3

Kommentar: "Fick chansen från start när Tony Gustavsson valde att förändra i laget. Gjorde en bra insats och levererade ett högklassigt inspel till Tobias Erikssons mål."

Juanjo Ciércoles 3

Kommentar: "Är inte i samma form som under inledningen av årets allsvenska då han stundtals var helt dominant."

Tobias Eriksson 3

Kommentar: "Står för löpmeter och karaktär och blev dessutom målskytt. Erikssons förmåga att nosa upp målchanser via löpningar in i straffområdet har visat sig flera gånger under säsongen. Han borde fått mer speltid under säsongen"

Johan Blomberg 3

Kommentar: "Fick återigen ett jätteläge att skjuta GIF närmare ett allsvenskt kontrakt – men bollen räddades på mållinjen i den första halvleken. Har mycket fotboll i sig men när anfallsspelet inte resulterar i mer än ett mål framåt mot Helsingborg blir betygen låga för de offensiva spelarna."

Oliver Berg (ut, 67) 2

Kommentar: "Var inblandad i mycket av GIF:s offensiv och kom till ett flertal heta lägen – utan att lyckas göra mål. Byttes ut i GIF:s jakt på ett segermål när Batanero kom in."

Pa Konate (ut, 18) spelade för lite för att betygsättas.

Kommentar: "Fick inleda till vänster på mittfältet men tvingades kliva av tidigt i den första halvleken."

Peter Wilson 2

Kommentar: "Hade ett par chanser som kunde och borde ha blivit mer, men Wilson fick inte till det. Svag i passningsspelet. Oerhört besviken efter förlusten."

Övriga:

Pol Roigé (in, 18 och ut, 80) 2

Kommentar: "Att bli in- och utbytt i samma match för inte till vanligheterna. Roigé hade någon fin aktion och var klart bättre än mot AFC, men fick ut för lite."

David Batanero (in, 67) 1

Kommentar: "Bänkad från start och kom in med knappa halvtimmen kvar. Svarade för ett riktigt, riktigt svagt inhopp. Misslyckads med allt."

Omaer Eddahri (in, 80) spelade för lite för att betygsättas.

Lloyd Saxton, Pol Moreno, David Myrestam och Marc Mas Costa spelade inte alls.

Betygsskalan: 1=dålig, 2=underkänd, 3=godkänd, 4=bra, 5=mycket bra, 6=utmärkt.

Bäst på planen

Tobias Mikkelsen; Helsingborgs IF: "I en match där GIF Sundsvall behövde massvis med lägen för att göra mål var Helsingborgsspelaren effektiv. Med två sena mål sänkte han GIF. Avsluten höll dessutom hög klass. Närmaste konkurrent om titeln? Det måste vara HIF-målvakten Anders Lindegaard".

Nästa match

Lördag 2 november (13.00): AIK–GIF Sundsvall.