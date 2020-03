Så bevakar vi på Sundsvalls Tidning corona: "Står inför jättestora utmaningar i samhället"

Fredrik Söderberg är ett välbekant ansikte för många läsare. I flera år har han arbetat med lokaljournalistik i Sundsvall, varav de senaste åren som kommunreporter på Sundsvalls Tidning.

Just nu är den stora nyhetshändelsen coronavirusets spridning.

Fredrik Söderberg har i flera veckors tid bevakat utvecklingen och försöker hela tiden informera läsarna om vilka åtgärder som Sundsvalls kommun gör i frågan. Den senaste veckan har stort fokus legat på skolorna – och på näringslivet.

– Bland annat hur det här påverkar företagarna. Nästan allt vi gör nu handlar om corona och hur det ska gå för ett samhälle under den här perioden då man ska hantera och överleva det här. Sedan handlar det även om tiden efteråt. Vi står inför jättestora utmaningar i samhället – framför allt ekonomiskt, säger Fredrik Söderberg.

Vilket ansvar tycker du att du som reporter har gentemot läsarna?

– Att fortsätta rapportera och försöka ge våra läsare så snabb och korrekt information som möjligt. Sedan vill jag försöka få dem att förstå vad det här innebär för dem, säger Fredrik Söderberg.

Vad vill du ge Sundsvalls Tidnings läsare?

– Jag vill kunna berätta så att de förstår vad som ska hända på olika ställen i Sundsvall. Om olika beslut som politiker ska fatta – och vad det innebär för dig som invånare, säger han.

Även Sundsvalls Tidnings journalister påverkas av coronavirusets spridning och de riktlinjer som skickas ut från myndigheter. Ett flertal reportrar, däribland Fredrik Söderberg, arbetar för närvarande hemifrån för att minska smittspridningen.

– Jag ser inte som något stort problem. Jag har tillgång till alla system och kan fortfarande bevaka kommunens diarium via webben, säger Fredrik Söderberg.

Andra journalister på tidningen arbetar också med att bevaka vad som händer och hur olika medborgare och verksamheter i Medelpad påverkas.

– Vår nyhetsdesk bevakar utvecklingen och arbetar hårt för att vi snabbt ska kunna uppdatera våra läsare med korrekt information. Vi har bland annat en liverapport där läsarna får senaste nytt i realtid och vi följer regeringens presskonferenser dagligen, säger Josefin Jonsson.

Vad är viktigt med Sundsvalls Tidnings nyhetsrapportering?

– För oss är det viktigt att belysa frågan ur olika perspektiv och förklara för läsarna hur coronavirusets spridning påverkar oss som bor och verkar i Medelpad, säger Josefin Jonsson.

