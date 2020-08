Så blir höstterminen på grundskolorna i Timrå: "Matsituationen är annorlunda"

Sommarens ledighet är slut och under onsdagen början skolan för eleverna i Timrå. Under våren höll skolorna öppet trots rådande pandemi och de kommer man fortsätta med under hösten. Men det är vissa regler som gäller för att hindra smittspridning och det är lite olika från skola till skola. En sådan försiktighetsåtgärd sker under lunchen.

– Matsituationen är annorlunda, absolut! Varje rektor har ju gjort sin risk- och konsekvensanalys beroende på att lokaler ser olika ut. Men man försöker äta mer utspritt och man är noga med hygienen, säger Ann-Christin Isaksson, förvaltnings- och skolchef på barn- och utbildningsförvaltningen.

Eleverna på Mariedalsskolan åt tidigare lunch på Hagalids äldreboende, dit de tog en promenad, men när pandemin slog till stoppades det. Istället bussas eleverna till Värdshuset på Terminalvägen för att äta lunch. Ingen optimal lösning som är både dyr och omständlig.

– Jag tror att det kommer pågå åtminstone några månader in på höstterminen. Det blir ju mycket dyrare att bussa eleverna till lunchen och vi tittar på andra lösningar men det finns ingenting klart än, säger Ann-Christin Isaksson.

Annars blir det inga större förändringar jämfört med i våras. Men under skolstarten på kommunens största grundskola kommer inte alla elever att samlas på en gång.

– Arenaskolan har lite olika starttider, säger skolchefen.

Coronan har, än så länge, inte inneburit några högre sjukskrivningstal inom skolan. Enligt Isaksson så är läget fortfarande bra inför höstterminen, men ingenting är säkert.

– Det är otroligt svårt med den här pandemin och förutsäga vad som kommer att hända. Men det känns ändå tryggt eftersom grundskolan körde hela våren och vi hade trots det inte så stor sjukfrånvaro. Jag hoppas att det inte kommer att bli annorlunda i höst.

Hur är ni förberedda om det blir en ändring på restriktionerna från Folkhälsomyndigheten?

– Vi gjorde redan i våras planeringar utifrån olika scenarion och de finns ju kvar. Sedan kommer vi att göra ytterligare ett sådan arbete utifrån tre olika scenarion så att vi är någorlunda förberedda. Men eftersom vi var tvungna att stänga gymnasieskolan i våras så finns det en viss erfarenhet nu om hur vi ska jobba och hantera situationen, säger Ann-Christin Isaksson.

Höstterminen på grundskolorna i Timrå kommun startar onsdag den 19 augusti.