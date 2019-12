Så blir julvädret under annandagen i Medelpad: "Lite kallare"

Under juldagen lade sig ett snötäcke över stora delar av Medelpad. Snöfallen ser dock ut att avta under kvällen samtidigt som temperaturen sjunker.

– Snöfallet kommer försvagas allt mer och det förblir uppehåll under natten. Det är lite kallare väder som strömmar ner under natten, säger Per Holmberg.

För de som ska ut på vägarna under morgondagen väntar mestadels uppehåll och även då väntas kylan stanna kvar.

– Molnen dominerar. Det finns en chans att det kan vara lite luckor i molntäcket, men det är svårbedömt var de kan hamna. Temperaturen väntas ligga mellan fyra och åtta minusgrader i Västernorrland.

Även om temperaturen sjunker en aning verkar det inte som att det blir någon större risk för halka.

– Det är ingen direkt frosthalka. Det kanske blir halt med nya snön, men om man märker det kan man köra försiktigt, säger Per Holmberg.