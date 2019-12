Så blir nyårsvädret i Medelpad: "Här kan det bli dålig sikt"

Under dagen på nyårsafton blir det klart väder i Medelpad, men en hel del vindar.

– Det kommer blåsa till och från under dagen, så det tar tag i en lite grann. Det kommer vara en temperatur runt nollan, men det kommer kännas kallare på grund av blåsten, säger Tora Tomasdottir, meteorolog på Stormgeo.

Framåt kvällen och nyårsnatten ser det däremot ut att inte bli lika fint väder.

– Till kvällen drar det tyvärr in lite moln och det blir halvklart väder. I de västliga delarna kan det bli dålig sikt, men i resten av Medelpad är det ingen jättefara för den som vill se fyrverkerierna, säger Tora Tomasdottir.

Under nyårsnatten kommer molnigheten att öka och det kan även dra in lite blötsnö och nederbörd under den tidiga onsdagsmorgonen. Temperaturen beräknas ligga runt tre plusgrader.

– Det är väldigt varm för säsongen och de första dagarna på det nya året blir det milt väder. På torsdag kan det bli upp mot fem grader, säger Tora Tomasdottir.