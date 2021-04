Så blir valborgsvädret i Medelpad: "Molnen dominerar"

I helgen är det valborgsmässoafton – en högtid som i vanliga fall lockar ut folk för att titta på majbrasor. I år anordnas inga officiella valborgsfiranden och som väderprognosen ser ut kanske det är skönast att hålla sig inomhus.

– Under fredagen kommer det vara rätt klart väder under morgonen, men sedan växer det till mycket stackmoln under dagen. Det kommer växla mellan sol och moln hela dagen, säger Per Holmberg, meteorolog på Stormgeo.

Det kommer även dra in nordliga vindar över Medelpad, vilket gör att temperaturen kommer ligga runt fem plusgrader.

– Det går inte att utesluta några byar av regn eller snö, men det är mest uppehåll, säger Per Holmberg.

Natten mot första maj sjunker temperaturen ytterligare och minusgrader väntas.

– Under dagen växer stackmolnen och det kommer återigen växla mellan sol och moln. Temperaturen kommer ligga runt sex grader och det blir likvärdigt väder även under söndagen. Men då är det möjligen lite större risk för regn eller snöfall.

Har vi något soligt och varmt vårväder i sikte?

– Det kan jag inte direkt säga, tyvärr. Det blir ännu ostadigare väder nästa vecka och det ser ut att passera en del nederbördsområden. Det kan bli både regn och snö. Molnen dominerar, säger Per Holmberg.