Så bra är Timrå IK – genomgång lagdel för lagdel: "Nästan SHL-klass"

► Målvakter

Timrå IK har en stolt målvaktstradition och nu är det Jacob Johansson som har fått huvudansvaret. Med Adam Ohre som allt mer seriös utmanare. Johansson har fyra raka SHL-säsonger med Linköping som de senaste noteringarna på sitt cv. Nu förväntas han få mer speltid jämfört med de sisådär 20 matcher per vinter han har stått och ett större ansvar. Under försäsongen har han sett lugn och trygg ut. Johansson står inte för några större utsvävningar och känns tät efter isen, och bra med klubban dessutom. Ohre stod sju matcher i fjol och kommer garanterat att ta de chanser han får. Ett litet frågetecken är att den nye målvaktstränaren Michal Zajkowski är väldigt, väldigt ny i klubben. Har det påverkat TIK att laget inte har haft någon i den positionen under uppbyggnadsfasen?

Betyg: 3

Kommentar: Johansson har SHL-rutin men kommer nu få mer speltid än någonsin. Att han har kvaliteter och är en bra målvakt är en sak som är säker, men frågan är om han kan lyckas hålla tillräckligt hög nivå under hela säsongen. Ohre gjorde det bra som backup redan i fjol och har tagit steg, men frågan är om han kan rå på den redan uttalade förstemålvakten, och om han annars lyckas hålla motivationen uppe för att kliva in och leverera om eller när det behövs.

► Backar

Mycket är sig likt jämfört med förra året förutom att Per Svensson klivit in i laget som en skäggig jätte, som känns som en klassisk ishockeyback. En ledarfigur som känns både viktig och nödvändig i Timrå IK och säkert en bra pjäs för, den betydligt mer rörlige och våghalsige, Filip Westerlund att luta sig mot. Samtidigt hade Marcus Hardegård en stark avslutning på fjolårssäsongen och kan ta ytterligare steg, liksom Jakob Ragnarsson.

Betyg: 3

Kommentar: Backsidan är lite tunn. Med någon skada så finns det inte mycket att jobba med. Huvudtränaren Fredrik Andersson har sagt att han gärna skulle vilja ha in en till mer spelande back och minst en till på backsidan är att föredra. Här skulle det också vara nödvändigt med någon till som kliver in med lite mer rutin.

► Forwards

Här finns exakt allt, anfallsalternativen är många och det är i de offensiva leden Timrå IK har sina vassaste vapen. Stjärnor som Dahlén och Lundin, högerskyttar i form av Lööke, Hartmann och Walli Walterholm, talang i form av Lodin, grovjobbare i Boyce, Lindholm och Reinhart, mångårig rutin i Blomqvist och Liljewall. Och en Morten Madsen som bara blir bättre och nyttigare för varje vinter som går. Sammanfattningsvis; en väldigt välkomponerad lagdel.

Betyg: 4,5

Kommentar: Det finns inte mycket mer att orda om här. Timrå har framför allt en bred forwardssida, med ett djup på centersidan och även en hel del spets. Här bör flera kedjor kunna leverera poäng, både i spelet fem mot fem men också i power play. Den här forwardssidan håller nästan SHL-klass!

► Tränare och ledare

Här är det sig likt, Timrå IK fortsätter med sin familjära kontinuitet. Kent Norberg är kvar som sportchef, Fredrik Andersson leder skutan med Ante Karlsson som sidekick för andra vintern i rad. Det enda som är nytt är att Peter Hirsch har lämnat över målvaktstränarrollen till Michal Zajkowski.

Betyg: 4.

Kommentar: Med tanke på fjolåret och vad tränarduon åstadkommit tidigare både tillsammans och på varsitt håll så kan man inte säga något annat än att det är en stark formation. Men Peter Hirsch har lämnat ett stort tomrum efter sig, både med tanke på hur han utvecklat målvakter i klubben de senaste åren, men också med tanke på hur viktig han varit på andra sätt. Han har gjort mycket utöver sin ordinarie arbetsuppgift. Nu kommer ett lite mer oprövat kort in. Samtidigt har laget en engagerad och modern fystränare i Sandra Nordenberg som nu har satt sin prägel på laget för andra säsongen i rad.

► Betygsskala

1: Underkänt, 2: Godkänt, 3: Bra, 4: Mycket bra, 5: SHL-klass