Så bra är veckans filmer – De Niro och Pacino möts i nytt gangsterdrama: ”Mästarprov”

Episk maffiaskildring av Scorsese

En tre och en halv timme lång odyssé med en känslomässigt avstängd gangster som härjar loss som en Forrest Gump i maffiavärlden. Kan det vara något? Oh, ja!

Scorsese har naturligtvis inte bara gangsterfilm på sitt (enorma) cv. Men nog är det en alldeles särskild njutning att sjunka in i hans "Maffiabröder", "Casino" eller som nu, mästarprovet, "The Irishman" – en tre och en halv timme lång gubbtung titt in i den här världen som Scorsese så uppenbart älskar att skildra.

Som publik känner man sig väl omhändertagen. Det bjuds på elegant filmskapande deluxe. Det är så många snygga åkningar och en klippning som liksom böljar fram och tillbaka, att man i åtminstone två timmar och fyrtio minuter bara hänger med utan att titta på klockan en enda gång. Efter det hade filmen tjänat på lite stramare klippning.

Berättelsen om Frank "The Irishman" Sheeran, den verklige fackföreningsmannen som extraknäckte för den italienska maffian, bygger på boken "I heard you paint houses" av Charles Brandt.

Den innehåller inte bara en (potentiell) förklaring till mysteriet om vad som egentligen hände med den "försvunne" fackpampen Jimmy Hoffa (underbart spelad av Al Pacino i filmen) men också en sensationell teori om vilka som låg bakom morden på Kennedy-bröderna. Puh!

Frank Sheeran är ett stenansikte som lyder order och gör allting rätt i en bransch där lojalitet betyder allt. Priset han betalar är högt och i slutet av filmen levererar Scorsese och De Niro en tung, känslomässig insikt som bara den som har facit på hand och kan summera sitt liv kan känna: var det värt det?

Miranda Sigander/TT

Krävande men välgjord skräck

Robert Eggers skräckfilm "The lighthouse" är krävande och klaustrofobisk – men värd mödan. Även biobesökaren får till sist svårt att skilja mellan (mar)dröm och verklighet.

"The lighthouse" utspelas vid – just det, en fyr på en ensligt belägen ö utanför New Englands kust. Det är sent 1800-tal. Dafoe är Thomas Wake, fyrmästare. Hans förre assistent blev galen och ersätts nu av Ephraim Winslow (Robert Pattinson). Tillsammans ska dessa två nu sköta fyren och försöka komma överens, alltmedan höststormarna blir allt våldsammare.

Det är uppenbart att de två männen inte tycker om varandra, och den påtvingade intimitet, som uppstår när man har en enda person som sällskap, och detta dessutom i en instängd miljö, driver upp stämningen.

Eggers febriga registil gör också att det är omöjligt att säga vad som är verklighet och vad som är mardröm eller hallucination. De mystiska fåglarna, sjöjungfrun… finns de i verkligheten eller är de någonting som de allt galnare männen tror sig uppleva? Vi får inget egentligt svar och det gör "The lighthouse" än mer fascinerande och än mer oroande. Vi följer en färd in i förvirring och galenskap och vi gör det med stort intresse.

Gunnar Rehlin/TT

Habil polisjakt på Manhattan

Stäng av Manhattan. Hitta skurkarna. Du har fem timmar på dig. Det finns något oemotståndligt i premissen till "21 bridges", som länge bjuder på habil polisfilmsunderhållning.

Inledningen av "21 bridges" är lite lökig. Men när historien rullar i gång på riktigt, med ett kokainrån där allt går fel och åtta poliser blir dödade, lyckas filmen dra ihop sig till en länge spännande historia med snygga actionscener.

Och så länge jakten pågår, bilar kraschar, och nattens mörker ligger sänkt över ett hotfullt konspiratoriskt Manhattan, känns "21 bridges" som ett perfekt popcorn-tidsfördriv.

Men när filmen lugnar ned sig, det börjar dagas och man kommer ikapp handlingen – och den envisas med att vilja handla om något seriöst – då dör magin en smula.

Miranda Sigander/TT

Tonårsgerilla i hisnande film

Colombias Oscarsbidrag "Monos" är en stark visuell filmupplevelse som känns i kroppen och som gör en både hänförd och oroad samtidigt.

En kortväxt man håller militär ordning på sina tonåriga mannar i det fuktiga och dimhöljda bergslandskapet. De befinner sig någonstans i ett sydamerikanskt icke namngivet land och den kortväxte är på besök för att leverera en mjölkko vid namn Shakira.

Stämningen pendlar mellan uppsluppen och gulligt hormonstinn till skrämmande och oförutsägbar. Som publik är man nästan rädd för vad som ska hända härnäst men man vill heller inte sluta titta. Deras temporära läger är ett tillhåll för "Organisationen". Uppgiften däruppe? Att vakta en kidnappad kvinnlig amerikansk fånge och hålla henne vid liv.

Bilderna är slående vackra men de smutsas liksom ner av ett mycket lyckat ljudspår, med klafsande lera, surrande insekter och ett sparsmakat musikspår. Filmen har jämförts med "Flugornas herre" och har kallats för "Apocalypse now" på svamp och det är inte så tokigt alls för att beskriva stämningen.

Miranda Sigander/TT