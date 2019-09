Så förbereder sig Timrå inför premiären – och det är coachens önskan: "Måste bli mycket rakare"

Läget i laget

Marcus Hardegård (axel) fortsätter sin rehabilitering och har några veckor kvar. Linus Nässén är fortfarande i Göteborg och återhämtar sig från sin ryggskada. Gustav Nielsen lämnas hemma och väntas spela med Timrås J20-lag i helgen. Victor Brattström kommer att vakta Timråmålet i premiären. Johan Lindholm fick sitt try out-kontrakt förlängt resten av säsongen och han finns med mot Vita Hästen. Timrå reser med 7 backar och 13 forwards.

Tränarsnack

Fredrik Andersson, Timrå IK

– Jag har höga förväntningar på laget. Jag tycker ju att vi har ett lag som ska vara med och kriga där uppe. En premiär är en premiär och Vita Hästen har gjort sin mot AIK och de såg bra ut. Jag förväntar mig en tuff match och vi ska spela med mycket puckkontroll och bra mycket högre fart än vi gjort på slutet. Anfallsspelet måste bli mycket rakare och jag vill att vi tar kamper och pucken mot målet. Det har vi pratat om efter senaste matchen,

– Vi kommer titta på deras första match, men viktigast så här i inledningen av säsongen är vårt eget spel. Sedan är det förstås power play och sådant som vi kommer titta närmare på i Vita Hästen.

Notera att ...

... Vita Hästen spelade sin första match i Hockeyallsvenskan redan på onsdagen när serien smygstartade och laget mötte AIK på bortais och vann med 2–1.

... Timrå IK åkte ned till Norrköping redan under torsdagen efter ett tidigt ispass i NHK Arena. Laget värmer sedan på is i Norrköping under förmiddagen på fredagen för att förbereda sig för matchen.

... Timrå IK har vunnit tre matcher under försäsongen (Storhamar 5–3, Almtuna 2–1 efter straffar, Modo 6–2) och förlorat fyra (Mora 2–4, Björklöven 1–2, Modo 2–6 och Björklöven 0–3).

... Tim Wahlgren vann den interna poängligan under försäsongen med 8 poäng (7 mål och 1 assist).

Så följer du matchen

Matchen sänds på C More Live 2, annars kan du följa den via vår liverapportering på ST.nu.