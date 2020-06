Så gick det för poängkungarna från Timrå IK:s J20-lag: ✔ Revisor ✔ NHL-stjärna ✔ idrottslärare ✔ trotjänare

1999/2000

Patrik Westling, 36 matcher, 10 mål och 25 assist, 35 poäng.

Det hände sen: Spelade efter tiden i Timrå i AIK Härnösand i division 1, gjorde ett år i Helsingborg, men spelade främst i Team Härnösand. Två år i rad var han poängkung även där.

Något hockeyproffs blev Patrik Westling alltså inte, utan har idag en civil karriär.

2000/2001

Joakim Labraaten, 19 matcher, 7 mål och 6 assist, 13 poäng.

Det hände sen: Gjorde en match i VIK Hockey i division 1 säsongen efter innan karriären var över. Har därefter utbildat sig till och jobbat som framgångsrik kommunikatör, där Labraaten genom åren bland annat vunnit en av världens största reklamtävlingar, Cannes Lions, hela 14 gånger.

År 2018 flyttade Joakim till Singapore, där han tillsammans med tre kollegor startade upp ett nytt kontor för den välkända byrån Forsman & Bodenfors.

2001/2002

Sebastian Lauritzen, 37 matcher, 19 mål och 13 assist, 32 poäng.

Det hände sen: Spelade ytterligare några år i Timrå, där han också gjorde sin SHL-debut, innan han lämnade för ärkerivalen Sundsvall Hockey i allsvenskan. Gjorde två år i Bofors, en säsong i Växjö innan han slutligen landade i Brynäs år 2008. Där blev han klar i sex säsonger, och fick vara med och vinna SM-guld.

Efter en säsong i Djurgården och en i finska KalPa, återvände Lauritzen till slut till Timrå. Men på grund av upprepade hjärnskakningar tvingades han avsluta säsongen år 2018, då han inte spelat på ett år.

Idag driver han och Sundsvall Hockey-profilen Martin Romö nätverket We are you för elitidrottare. Lauritzen studerar också medie- och kommunikationsvetenskap.

2002/2003

Andreas Lundin, 30 matcher, 17 mål och 16 assist, 33 poäng.

Det hände sen: Gick efter säsongen till Sundsvall Hockey för spel i allsvenskan, och gjorde två säsonger i klubben. Lundin hann också med att göra en i Bofors och två i Oskarshamn innan han år 2008 avslutade elitkarriären.

Idag arbetar han som revisor i Härnösand.

2003/2004

Alexander Håkansson, 36 matcher, 12 mål och 13 assist, 25 poäng.

Det hände sen: Gjorde en säsong med Team Uppsala i allsvenskan, innan han återvände till Västernorrland för spel i AIK Härnösand. Genom åren har det blivit två säsonger i Kovland, fyra i Njurunda innan han år 2013 slutade spela efter fem matcher i Lidingö Vikings i division 2.

2004/2005

Thomas Fahlqvist, 33 matcher, 12 mål och 22 assist, 34 poäng.

Det hände sen: Spelade direkt efter tiden i Timrå i Troja-Ljungby i division 1, där han under både 06/07 och 07/08 gjorde 63 poäng i laget och blev poängkung. Har också spelat i Örebro, Karlskrona, Olofström och Hudik i division 1, och gjorde varje gång många poäng.

Säsongen 2016/17 blev hans sista, när Fahlqvist på 18 matcher gjorde 48 poäng med Ånge i division 2.

2005/2006

Jonas Lindström, 41 matcher, 22 mål och 29 assist, 51 poäng.

Det hände sen: Året efter flyttade Lindström till Örebro, där han spelade en säsong. Sedan 2007/08 har han varit en viktig kugge i Hudik HC, där han har spelat under hela 12 säsonger och varit lagkapten under de senaste fyra.

I april fick han besked från Hudik att han inte får vara kvar i klubben. Var han spelar nästa säsong är ännu (24/5) oklart.

2006/2007

Niklas Sjölund, 41 matcher, 19 mål och 22 assist, 41 poäng.

Det hände sen: Flyttade söderut och gjorde en halv säsong i Helsingborg och en halv säsong i Hudik. Har under sin karriär bland annat gjort fyra säsonger i Borlänge, två säsonger i norska andraligan och ett år i Rumänien.

Avslutade sin spelarkarriär år 2016, och är numera tränare samt arbetar som idrottslärare i Stockholm.

2007/2008

Magnus Pääjärvi, 18 matcher, 7 mål och 15 assist, 22 poäng.

Det hände sen: Var redan som 16-åring bofast i Timrås A-lag, och fortsatte spela i klubben ytterligare två år. Draftades i förstarundan av Edmonton Oilers, där han också kom att spela från och med 2010.

Har genom åren vunnit både VM-guld, silver och brons.

Tillvaron i NHL blev allt tyngre med åren som gick för Pääjärvi, och efter att ha spelat två säsonger med Ottawa gjorde han förra året en flytt österut – till KHL och kamraten Anton Landers klubb Lokomotiv Jaroslavl, som han har kontrakt med även över kommande säsong.

2008/2009

Rok Ticar, 39 matcher, 12 mål och 22 assist, 34 poäng.

Det hände sen: Återvände till hemlandet Slovenien, där han under några år spelade med klubben HK Jesenice. Har också gjort tre år i tyska högstaligan, och 2014 blev han klar för slovenska KHL-laget HC Slovan Bratislava.

Förra året gjorde han comeback på den svenska hockeymarknaden, när han blev klar för SHL-nykomlingen IK Oskarshamn. Men efter bara 19 spelade matcher bröt Oskarshamn kontraktet, och Ticar skrev på för österrikiska Klagenfurter, som 31-åringen har kontrakt med även kommande säsong.

2009/2010

Mattias Enroth, 38 matcher, 11 mål och 15 assist, 26 poäng.

Det hände sen: Gjorde en säsong till i Timrås J20, då som kapten. Spelade därefter i olika klubbar i division 1, bland andra Gislaved, Haninge och senast Hammarby, där han 2017 avslutade karriären.

Men hockeyn har Enroth däremot inte lämnat. 29-åringen har istället utbildat sig till domare, och är i höst en av de nya huvuddomarna i Hockeyallsvenskan.

2010/2011

Douglas Lögdal 41 matcher, 14 mål och 18 assist, 32 poäng.

Det hände sen: Var under två raka säsonger poängkung i Timrås J20-lag. Har därefter spelat främst i division 1, men gjorde under 2017/18 en säsong med Vita Hästen. Har de senaste två säsongerna spelat med Mariestad BoIS.

2011/2012

Douglas Lögdal, 47 matcher, 20 mål och 32 assist, 52 poäng.

Det hände sen: Se ovan.

2012/2013

Emil Pettersson, 44 matcher,13 mål och 31 assist, 44 poäng.

Det hände sen: Gjorde två år med Timrå i allsvenskan, innan han gick till Modo i SHL. Var med när laget åkte ur högstaligan, och spelade därefter i Skellefteå AIK och Växjö Lakers innan han flyttade utomlands för att pröva lyckan i NHL.

Efter två säsonger där Pettersson gjort stor succé i AHL, vände han inför förra säsongen hem och skrev på för Växjö i SHL.

2013/2014

Rickard Sundlöf, 45 matcher, 8 mål och 18 assist, 26 poäng.

Det hände sen: Har efter tiden i Timrå spelat i division 1 runtom i landet, både med Kovland och Hudik. De fyra senaste säsongerna har Sundlöf spelat med Köping HC, men kommer i höst spela med Eskilstuna-laget Linden.

2014/2015

Jonathan Dahlén, 40 matcher, 25 mål och 25 assist, 50 poäng.

Det hände sen: Fem år har gått, och Jonathan Dahlén har hunnit med ganska mycket. Förutom att ta Timrå upp i SHL, har han också blivit draftad i andrarundan, trejdad två gånger, gjort två försök att slå sig in i NHL och återvänt till Timrå IK två gånger.

Den senaste säsongen slog han Timrås interna rekord i poängligan, när han gjorde 77 poäng på 51 matcher.

2015/2016

Marcus Sirén, 35 matcher, 10 mål och 22 assist, 32 poäng.

Det hände sen: Efter Timrå skrev Sirén på och gjorde en säsong i Moras organisation, men var under delar av säsongen utlånad till Östersund och Kristianstad i ettan.

Missade hela säsongen 18/19 på grund av skador och hjärnskakning, och inledde därför förra säsongen med att spela med Ånge IK i division 2. I februari skrev han på för Hudik, och har kontrakt med klubben kommande säsong.

2016/2017

Jesper Wiberg, 41 matcher, 24 mål och 10 assist, 34 poäng.

Det hände sen: Har de tre senaste åren spelat i tre olika klubbar i ettan. Den senaste av dessa tre säsonger spelade Wiberg i Hudik, och har likt nämnde Sirén kontrakt med klubben även över nästa säsong.

2017/2018

Anton Björkman, 45 matcher, 22 mål och 14 assist, 36 poäng.

Det hände sen: Lämnade Timrå efter säsongen, och har de senaste två åren spelat i Lindlöven i ettan, där han har två poängrika säsonger bakom sig.

Nästa säsong spelar han likt Sirén och Wiberg i Hudik.

2018/2019

Pontus Englund, 44 matcher, 19 mål och 15 assist, 34 poäng.

Det hände sen: Flyttade inför förra säsongen utomlands och spelade i RB Hockey Juniors i Österrike. Inför kommande säsong flyttar han till Sverige igen, och hoppas få spela i Hockeyallsvenskan kommande säsong.

2019/2020

William Nilsson Ignberg, 39 matcher, 16 mål och 17 assist, 33 poäng.

Det hände sen: Den allra färskaste av poängkungar i Timrås J20. Fyllde 19 i mitten på maj och har framtiden framför sig.

Den kommande säsongen är han sistaårsjunior.