Så reagerar arenasponsorn på Timrå IK:s uppbrott med klubbchefen: "Tråkigt beslut för alla"

Under tisdagen meddelade Timrå IK under en presskonferens att de sparkar sin klubbchef Jörgen Wahlberg och att de ska lämna in en polisanmälan mot honom.

Samma dag fick arenasponsorn NHK informationen av Timrås styrelse.

– Ett tråkigt beslut för alla parter, Jörgen har ju ändå gjort mycket bra för klubben, skriver företagets vd i ett mejl till ST.

Hur påverkar det här er relation med klubben?

– Vi känner fortfarande starkt för föreningen och vill som företag med starkaste Timråkopplingar jobba tillsammans med klubben i dess framtida utveckling såväl med stöd till sporten, men också med dess inriktning mot socialt utanförskap och hållbarhetsprogram.

Hur påverkar det Timrå IK:s anseende som förening?

– Att detta händer stärker ju knappast varumärket, men vi får hoppas vi kan lägga fokus framåt på sportsliga framgångar och stabil ekonomi.

Niklas Nordlund fortsätter:

– NHK vill tillsammans med Timrå IK jobba nära för att stärka våra varumärken men också Timrå som plats. Vi är väl inne på vårt fjärde år som arenanamnssponsor och känner att resan från våren 2015 har varit bra. Vi har två år kvar efter denna säsong och sedan får vi väl se om de vill ha oss kvar, skriver Nordlund.