Så ska Timrå IK fälla BIK Karlskoga: "Kan nog bli lite grinigt"

► Matchen

Tisdag 29 december (18.00): BIK Karlskoga–Timrå IK.

► Läget i laget

Samtliga spelare är tillgängliga för spel och Timrå väntas ställa upp med samma lag som senast när det gäller backar och forwards. Beslut om målvaktsfrågan tas på matchdagen.

► Tränarsnack

Fredrik Andersson, huvudtränare:

"Efter en sådan match som mot Björklöven blir det lite av en urladdning. Nu är det viktigaste för oss att klara av att ladda om för en ny match och släppa det som varit. Nu måste vi vara där och vara beredda att göra jobbet igen. Spelmässigt är vi där vi vill vara. Det kan nog bli lite grinigt i morgon, med tanke på matchen senast. Vi kommer inte få något gratis. De kommer vara riktigt taggade och vi är beredda på en fysisk match."

► Notera att ...

... matchen har fått en ny starttid. Pucken i Nobelhallen släpps 18.00 i stället för 19.00. Samma sak gäller i Timrås hemmaderby mot Modo 4 januari.

... Timrå IK och BIK Karlskoga har mötts tre gånger den här säsongen och Timrå har vunnit samtliga möten. Två under ordinarie tid och ett på straffar.

... Timrå leder Hockeyallsvenskan med 59 poäng. BIK Karlskoga ligger trea med sina 43 poäng, men har också spelat fyra fler matcher än Timrå i den haltande tabellen.

... Henrik Björklund är BIK Karlskogas främsta poänggörare (31 poäng). Han ligger trea i Hockeyallsvenskans poängliga efter Timrås Jonathan Dahlén (38) och Jens Lööke (33). Albin Lundin (29) jagar Björklund från sin fjärdeplats i poängligan.

► Så följer du matchen

På tv via C More, eller via vår sedvanliga liverapportering i textform på ST.nu.

► Nästa match

Söndag 3 januari (17.30): Modo Hockey–Timrå IK (Fjällräven Center).