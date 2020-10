Sagan fick lyckligt slut – Timrå-supportern som cyklade från Orsa kom in till matchen: "Fanns ingen tanke på att ge upp"

Vi har tidigare berättat om Joakims löfte; att om stjärnspelaren Jonathan Dahlén kritade på nytt för Timrå IK inför säsongen skulle han cykla från hemmet i Orsa till en av Timrå IK:s matcher den här säsongen.

Valet föll på hemmamatchen mot Västerås IK och efter 30 mödosamma mil på cykeln anlände de 1,5 timme innan nedsläpp.

– Det känns ju otroligt skönt, att bara varva ned och känna att "så, nu är det klart". Det har ju varit jobbigt, speciellt sista dagen. Det blev bara sju mil, men det har regnat KONSTANT i sju mil, men det var bara att bita ihop och köra, säger Joakim efter ankomsten till NHC.

Var det tanken på att få se Dahlén som höll dig pigg hela vägen eller var viljan på väg att brytas efter ett tag?

– Det var väl... man har sagt att man ska göra det och då gör man det helt enkelt, det fanns ingen tanke på att ge upp halvvägs och stå där med svansen mellan bena, nej det vägrar jag.

Joakim berättar att han haft kontakt med klubbchefen Jonas Torines, och det var inte säkert att de skulle få komma in på arenan.

– Så vi bokade bord på O'Learys i Sundsvall, vi visste helt enkelt inte förrän i morse. Vid 08-tiden plingade det till i telefonen och vi fick ett mail om att vi fått två biljetter, skrattar Joakim fram och berättar att han exalterat väckte Niklas med det glada beskedet.

När killarna anlände till arenan fick de ett varmt välkomnande från klubben, och erbjöds både dusch och bastu på plats.

– Ja, det var faktiskt SJUKT! Det hade vi inte räknat med alls. Jag har ju förstått att de vill prioritera de med säsongskort, det var därför vi inte fick komma in från början och det får man lov att förstå, så det har aldrig varit några hard feelings att vi inte har fått komma in, utan det har varit liksom "aja fine, kommer vi inte in, så kommer vi inte in, då är det en rolig grej bara", men det blev ju jättejättebra.

Ni har inte fått träffa några spelare?

– Nej, vi har inte det, men det vore ju drömmen att få träffa Dahlén och få hans autograf, det är liksom kronan på verket.