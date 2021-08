Sågverkets starka sommar – när fler vill bygga hemma: ”Behövt producera för fullt ”

Under de senaste månaderna har priserna för virke ökat stadigt och i flera butiker har det i perioder varit ont om vissa produkter.

Framförallt har det handlat om att fler privatpersoner varit intresserade av hemmabyggen. Det har lett till att maskinerna på sågverket i Tunadal har gått för fullt.

– Vi har haft en stabil försörjning av timmervaror under hela perioden samtidigt som efterfrågan på sågade trävaror har varit hög. Så vi har behövt producera för fullt under de senaste tre månaderna och det kommer vi behöva fortsätta göra även under det tredje kvartalet, säger Jerry Larsson.

En anledning till det ökade intresset för privata byggen är att folk spenderat mer tid hemma under det senaste året. När det inte varit lika aktuellt som tidigare att åka på långväga semestrar har det för vissa istället blivit renoveringar och tillbyggnader.

– Man kan egentligen säga att det blivit en följd av coronapandemin, och hos oss tog det verkligen fart under den andra halvan av förra året. Många vill använda trä när man bygger eftersom att det är det mest klimatsmarta material man kan använda, säger Jerry Larsson.

I förra veckan presenterade SCA sin kvartalsrapport för perioden april-juni. Då kunde de visa upp en positiv utveckling med de bästa resultaten sedan 2017.

Om det höga tempot på sågverket håller i sig när fler går från att jobba hemma till att återvända till sin fysiska arbetsplats återstår att se. Men Jerry Larsson tror att trycket kommer fortsätta vara högt.

– Det vi vet är att det kommer fortsätta vara en stark marknad även under kvartal tre. Sen är det svårare att sia om hur det kommer att se ut under kvartal fyra och framöver.