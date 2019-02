Busstrafiken ställs in i Sundsvall och Timrå – blixthalkan får stora konsekvenser

TV: Trafikchefen Erik Hedlund vid Din Tur berättar om anledningen till att bussarna står stilla

TV: Vi sände live från Navet med anledning av inställd busstrafik

Det var kring 20-tiden på lördagen som beskedet kom. All busstrafik ställs in i Sundsvall på grund av halkan.

– Det finns ingen prognos på när vi kan börja köra igen. Det beror på vädret – nu är det underkylt regn, säger Erik Hedlund.

All stadstrafik i Sundsvall och Timrå ställs in liksom linje 120 (Timrå – Njurunda). Troligen kommer även trafiken i Söråker – Timrå att ställas in.

Hur det kommer att se ut i morgon söndag är för tidigt att säga.

– Vi hoppas att det är bättre förutsättningar då, men vi får vänta och se, säger Hedlund.