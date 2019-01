Lista: 2 000 klagomål på bussarna från uppretade passagerare: "Otroligt dåligt"

Från januari till november det gångna året kom 2 203 åsikter och klagomål från resenärerna in till Din tur i Västernorrland.

Allra mest skäll fick stadstrafiken i Sundsvall och framför allt de mest trafikerade linjerna till och från Navet.

Merparten av klagomålen gäller försenade eller inställda bussar. Enligt de mest upprörda resenärerna kommer bussarna sällan eller aldrig i tid, och det är värst på vintern.

– Vad gäller januari och februari förra året så hade vi en extrem vädersituation med det snökaos som rådde på vägarna, säger Hans Fälldin, pressansvarig på Din tur.

Klagomålen har ökat rejält de senaste två åren, med 32 procent, eller 540 uppretade resenärer, jämfört med samma period 2016.

Men Hans Fälldin tycker ändå inte att det är så många.

Trots allt väldigt få som klagar

– Om man ser till det stora antalet resor som görs med buss så är det trots allt väldigt få som klagar. Om det görs 10 miljoner resor på ett år handlar det om mindre än en promille som klagar.

Näst efter klagomål på förseningar och uteblivna bussar är gnäll på chaufförerna vanligt. Förarna anklagas för att vara allmänt otrevliga, skälla på passagerarna och medvetet köra förbi kunder som står och viftar på hållplatserna för att få stiga på.

Några förare påstås också köra för fort eller vårdslöst, och bryta mot trafikreglerna.

Anklagelserna utreds alltid och kan i värsta fall leda till avsked.

– Det är särskilt allvarligt när vi får in flera synpunkter på en och samma förare, säger Hans Fälldin.

Några av de 2 000 klagomål som kommit in till Din tur:

► Sundsvall har landets sämsta busschaufförer. Vet era jäkla chaufförer vad väjningsplikt är för något? En idiot körde rakt ut framför mig när jag var på väg från sjukhuset med min två månader gamle son. Hade jag kört lite fortare så hade bussen kört rakt in i bilen där min son satt.

► Jag åker buss två dagar i veckan och de senaste veckorna har jag kommit cirka 30 minuter sent varje gång.

► Ni vill att folk ska åka kollektivt. Informera då gärna på er sida om att ni aldrig kan hålla era tider och det inte finns någon garanti för att bussen stannar.

► Vad var det för stolpskott som körde bussen in mot stan? Bussen körde ut från busshållplatsen utan blinkers, ingen koll alls. Jag fick tvärnita för att inte bli påkörd. Hälsa honom att han skall lägga tillbaka körkortet i det flingpaket han hittade det i.

► Är det i sin ordning att barn står ute i totalt en timme och 30 minuter i 22 minusgrader och väntar på era bussar utan att få någon information om att turerna i själva verket är inställda?

► Gissa vad man betalat nästan 800 kronor för och som inte kommer? Buss 1 i Sundsvall, varje dag oavsett tid på dygnet.

► Varför i hela h-vete går inte era bussar i tid någon gång? Har försökt åka med bussen från Granlo i flera veckor och den har varit i tid två gånger, de flesta gånger kommer den inte alls. Skärp er!

► Tack för mig. Imorgon och framöver måste jag ta bilen eftersom jag har lite annat att göra på kvällarna än att stå och frysa sönder i väntan på bussen utanför jobbet, kväll efter kväll.

► Chaufförerna saktar inte ner vid övergångsställen. Man är livrädd att gå över när det närmar sig en buss, för man vet inte om den kommer att bromsa.

► En kvinna och hennes son klev på och frågade var bussen gick. Chauffören blev arg och skrek: "Kan du inte läsa utlänning? Kvinnan backade direkt ut ur bussen. Otroligt dåligt, oförskämt och klart på gränsen till rasistiskt beteende.

► Om jag hade ett annat bussbolag att välja på skulle jag aldrig åka med er igen.

► Idag stannade jag bilen vid ett övergångsställe. Bussen bakom panikbromsade och kraschade rakt in i en snöhög i närheten av fyra personer som skulle gå över vägen.

► Förstår inte hur Sundsvalls befolkning står ut och inte protesterar. Får de tillräckligt med förseningsersättning för att hålla tyst? Bor själv i norra Hälsingland och X-trafik håller tiden till 99,9 procent i motsats till era 14,4 procent. Dags för skärpning och uppryckning.

► Er verksamhet är under all kritik. Pinsamt.

► Jag bodde i Kiruna i många år. Där var det väder vi hade här i förrgår inte ovanligt. Men där rullade bussarna jämt. De ställdes bara in när det var närmare 40 minusgrader och dörrarna frös fast.

► Jag frågade busschauffören vad han hade för avgångstid. Denne blev förbannad, skällde ut mig och sa bland annat: "Gnällkärring – Köp en bil för fan".

► Om ni har köpt in bussar som inte klarar Norrlandsväder borde ju detta återspeglas i priset för kunderna. I nuläget betalar jag ett av Sveriges dyraste periodkort för en kollektivtrafik som är under all kritik.

► Håll tiderna om ni vill att folk ska åka buss! Har tröttnat på att betala 730 kr per månad och dessutom taxiresor, för att inte bussarna håller tiden.

► Inte undra på att alla som har bil ger f-n i att åka buss.

► Har chauffören körkort? Struntar helt i väjningsplikt och högerregel, och har en otrevlig ton mot passagerarna.

► Det är rent ut sagt bedrövligt hur ni sköter lokaltrafiken i denna stad.

► Helt makalöst dåligt av er chaufför att inte kunna stanna vid hållplatsen då man står där med armarna vilt flaxande. Kanske ni bör byta namn till Din Otur istället?