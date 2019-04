NATTENS NYHETER: Så var natten – och så mycket kostar sophämtningen där du bor

Nattens nyheter

Polisen rapporterar om en natt utan allvarliga händelser. Det har inte heller kommit några larm om olyckor eller bränder.

Singelolycka i centrala Fränsta – bilist uppges ha kört in i sten. Larmet kom in strax efter 21-tiden på söndagskvällen. En personbilen ska ha kört in i sten, uppger inringare till SOS Alarm.

Morgonens toppnyhet

Rapport visar: Sundsvall billigast och Ånge dyrast – så mycket kostar sophämtningen där du bor. 936 kronor per år, så mycket skiljer sig sophämtningsavgiften mellan Sundsvall och Ånge, enligt en landsomfattande rapport.

– Totalt sett blir det en dyrare insamling i en glesbefolkad kommun, säger Maria Edin, renhållningsansvarig på Ånge kommun.

Sport

Från syndabock till matchhjälte – Timråbackens stora lättnad: "Känns som en revansch". Han föll i sarghörnet när Oskarshamn avgjorde i fredags. I den tredje kvalmatchen fick Johannes Kinnvall bli matchhjälte för Timrå IK i förlängningen. – Det känns faktiskt som en revansch, säger Timråbacken som satte 4–3-målet.

Tipsa oss

Har du ett nyhetstips, eller vill komma i kontakt med oss på redaktionen? Tipsa oss här, skicka sms/mms till 72060 eller mejla tips@st.nu.

Ladda ner våra appar – och få senaste nytt direkt i din mobil

ST.nu

E-tidningen

Följ oss på sociala medier

► Facebook ► Twitter ► Instagram

Ha en trevlig dag!