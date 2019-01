Störningar i tågtrafiken efter fordonshaveri – ersättningsbussar har satts in

Flera avgångar till och från Umeå samt till Östersund och Åre har ställts in under torsdagen och i stället har ersättningsbussar satts in på de drabbade sträckorna.

Orsaken är ett haveri på ett av Norrtågs tåg. Tåget ska nu fraktas till en verkstad i Umeå av ett bogsertåg.

Är det inget allvarligt fel på tåget så kan vi sätta in det igen redan under eftermiddagen

Jan Andersson på Norrtåg hoppas att trafiken ska kunna återupptas som vanligt senare under torsdagen.

– Är det inget allvarligt fel på tåget så kan vi sätta in det igen redan under eftermiddagen eller kvällen. Vi har inte så många reservfordon att sätta in, säger han och hänvisar till Norrtågs hemsida för uppdateringar kring trafiken.

Det kan ha varit vädret som orsakat haveriet.

– Vi vet inte riktigt det ännu. Det kan ha varit det, men det törs jag inte säga det med säkerhet, säger Jan Andersson.

Förra vintern drabbades Norrtåg av flera störningar på grund av vädret. I år har det hittills sett bättre ut.

– Det har gått riktigt bra i vinter, säger han.

Däremot ser det bättre ut för SJ:s del efter snöfallet under natten mot torsdagen. Det finns inga större störningar som rapporterats in från dem.

– Det ser lugnt ut, säger Stephan Ray, presstalesman på SJ.