Varningen gick ut vid åtta-tiden på torsdagsmorgonen. Enligt Trafikverket ska det bero på ett stillastående fordon norr om Sundsvall.

De stationer som påverkas är: Sundsvall C, Sundsvall Västra, Timrå, Härnösand C, Kramfors, Västeraspby och Örnsköldsvik C.