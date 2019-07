Sång utan ord med Lars Jönsson och Elya Levin i Stöde kyrka

Och Lars Jönsson, kvällens pianist, förklarar att det blir sång men utan ord, samtidigt som han presenterar flöjtisten Elya Levin som är född och uppvuxen i Tel Aviv och numera verksam i Tyskland.

Duon startar med en sonat av Donizetti. De första takterna är riktigt dramatiska och slutet har många fina passager. Som en ouvertyr som alla operor inleder med.

Sedan följer Lied ohne Worte av Mendelssohn. Musik som talar för sig själv, här behövs inga ord. Mycket känslosamt spelat av både Lars och Elya, och det är ett par som måste ha spelat tillsammans mycket. De har inte ögonkontakt, men en annan subtil samhörighet som är underbar.

Efter det kommer Après un Rêve av Gabriel Fauré. Vad jag tycker om den kompositören. Här försätter musikerna oss i ett gränsland mellan dröm och vaka. Knappt att man vill vakna. Men vi piggnar till under nästa nummer Three songs without words av Udi Perlman.

Kompositören är studiekamrat med Elya och verksam i Israel.

Den första sången har titeln Arioso, lugnt sjungande. Den andra heter Ballad och är en deklamatorisk sats med tonkaskader hos både pianist och flöjtist där snabba, snudd på brutala, partier ställs i kontrast till mjuka böljande. Elya kan göra fina glissandon som man sällan hör. Sista satsen Chant är en bön, en reflektion. Väldigt fina pianissimo och satsen tyckte jag slutade med en fråga. Är vi förlåtna?

Både Perlman och näste kompositör, Paul Taffanel är nya bekantskaper för mej som jag gärna lyssnar till igen. Grande Fantasie sur Mignon härstammar från en komisk opera som inte uppförs längre. Taffanel var flöjtist och vet vad man kan göra med en flöjt. Och inte kan göra känns det som. Hela flöjtens omfång utnyttjas och vi får vara med om rasande snabba kaskader både i flöjt och piano. Detta kan han utantill och det är trevligt med den kontakt som uppstår mellan solist och publik.

Sedan blir det en vätskepaus. Trevligt när vi får utbyta reflektioner om det vi hittills hört. Jag pratar lite med Hans-Erik Åkerstedt och undrar om han är nöjd med sin forne pianoelev. Det är han naturligtvis och han tillägger att Lars var mycket ivrig som ung. Spelade alla stycken alldeles för fort, men han har mognat och är nu en väldigt skicklig pianist.

Efter paus bjuds vi på Sinfonische Kanzone av Sigfrid Karg-Elert. En av få tyska senromantiska kompositörer. Det är verkligen en sång, fantasifull och känslosam, i symfonisk form. Med en fantastisk kadens.

Sista programpunkt är Pablo de Sarasate. Han har gjort Carmen Fantasi op. 25, ett fyrverkeri för violin. Men Davide Formisano, lärare till Elya, har gjort en version för flöjt. Nästan omöjlig att spela förklarar Lars, men Elya är en av få flöjtister i världen som klarar det. Imponerande.

Att de orkar ett extranummer är vi glada för. (Det är säkert dryga 30 grader i kyrkan). Ave Maria av Bach-Gounod innan vi nästan svävar ut efter en natt på operan.

Anna-Maria Nilsson