Sänkt hastighet på E4 när bro måste repareras – så påverkas trafiken: "Smidig lösning"

Bron på E4 strax norr om södra infarten till Timrå är i dåligt skick och måste repareras. Det är grundavloppen som ligger under vägbanan som blivit dåliga och släpper igenom vatten på fel ställe. Det medför i sin tur att betongen förstörs och att armeringen rostar.

– Det vi måste göra är att borra för nya grundavlopp och gjuta ny betong, säger Per Fläckman, projektledare för brounderhåll vid Trafikverket i Västernorrland.

Det kommer att sättas upp betongbarriärer

Från början räknade man med att behöva stänga av två körfält på Europavägen under arbetena. Det hade medfört att man endast kunde passera arbetsplatsen med ett körfält öppet i båda färdriktningarna. Men nu har man lämnat den lösningen och arbetar enligt en smidigare modell för trafikanterna.

– Vi kommer att ha alla fyra filerna öppna och det kommer att sättas upp betongbarriärer mot arbetsområdet. Hastigheten förbi platsen kommer att sänkas till 70 kilometer i timmen. Det blir en smidig reparation av bron på så sätt, säger Per Fläckman.

Under ett par dagar kommer det också att utföras reparationsarbeten med skarvarna på bron. Då kommer trafiken att styras av så kallade TMA-bilar, som är mobila påkörningsskydd.

– Det är gummitätningarna i skarvarna som ska bytas ut och då kommer hastigheten förbi arbetsplatsen att sänkas ytterligare, säger Per Fläckman.

På Köpmangatan, under den 52 meter långa E4-bron, kommer trafiken att ledas över till ett körfält. Där kommer trafiken att gå i båda färdriktningarna och när ena halvan på bron är klar kommer man att flytta över trafiken till den andra körbanan.

På gång- och cykelvägen som går under E4-bron kommer man att göra en specialkonstruktion.

– På gång- och cykelvägen kommer man att bygga en slags tunnel under bron så att ingen riskerar att få något på sig om det rasar under arbetet, förklarar Per Fläckman.

Arbetet startar sista veckan i april och går allting som planerat ska det vara klart till mitten av juni.