Sara Carlzén: September är en riktigt trivsam månad

September är här. Hösten likaså.

Frukostar och middagar ute på altanen är över för i år och mörkret på kvällarna kommer smygandes mer och mer.

Frågar någon mig hör jag mig ofta säga att hösten inte är någon favorit hos mig. Att hösten snarare är ett nödvändigt ont, en tråkig och lång transportsträcka mellan midsommar och julafton.

Men jag inser att jag inte pratar om hösten. Jag pratar om november. Och det är en riktig skitmånad. Det är grått, kallt, för länge sedan ljuset var här och för länge tills julen närmar sig.

Det är ett ingenmansland utan dess like och jag hade gärna packat väskan och lämnat landet under hela november. Det har jag sagt så länge jag kan minnas, och jag kommer mest sannolikt att fortsätta med det tills min tid är över.

Men nu är vi inte i november. Nu är vi i september och om sanningen ska fram är det faktiskt en riktigt trivsam månad.

Solen skiner och värmer fortfarande, men luften känns frisk och uppiggande. En kan klä på sig snygga kläder utan att smälta bort, men samtidigt slippa bylta på sig flera lager för att inte frysa.

Och det finns något fint i att sommaren precis lämnat oss och finns nära i våra minnen, men att en samtidigt får en form av nystart efter semestrar och annat som hållit oss borta från rutinernas tillvaro.

September är som gjord för mysiga filmkvällar med tända ljus och något gott att mumsa på.

September är som gjord för promenader i solen.

Men september är inte gjord för att oroa sig inför vad som komma skall. November kommer smygandes oavsett om vi vill eller inte. Det bästa vi kan göra är att njuta av alla positiva sidor av hösten, medan de finns här.

Sug in all D-vitamin du kan, andas in den friska luften och njut av att regnet och mörkret inte hänger över oss.

Men när september är förbi, när oktober är över och november är här. Då gäller det att försöka hitta de små, små ljusglimtarna i november också.

Det finns fördelar med alla årstider, det handlar om att se dem, att uppskatta dem, och att bestämma sig för att lägga tid, energi och kraft på dem.

Och visst är september en rätt okej månad ändå?